Про це заявив депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс в ефірі 24 каналу. Зосередження військ поблизу кордону з Україною – це вагомий фактор для створення напруги, тож ризик воєнного конфлікту дуже великий.

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За словами Ауштрявічюса, варто звернути увагу на широке поле гри Кремля, адже те, що зараз відбувається, є фактично анексією Білорусі.

Я впевнений, що Кремль грає дуже багатовекторну гру,

– наголосив євродепутат.

Як розповів Ауштрявічюс, Олександр Лукашенко вже не може контролювати ситуацію, адже не є самостійним політичним гравцем. Через це Росія може просто поставити йому жорсткі вимоги.

"Я розглядаю теперішню ситуацію у Білорусі як дуже серйозну. Це великий стратегічний ризик втрати суверенітету цієї країни. Форми знайдуть. Ми ці казки вже чули", – додав Ауштрявічюс.

Зверніть увагу! Олександр Лукашенко заявив, що кордон з Україною треба обороняти через начебто "непередбачуваність дій української влади".

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Що цьому передувало