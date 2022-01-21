Про це заявив депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс в ефірі 24 каналу. Зосередження військ поблизу кордону з Україною – це вагомий фактор для створення напруги, тож ризик воєнного конфлікту дуже великий.
До теми "Їх там не має бути": російські війська в Білорусі помітили за 200 кілометрів від Києва
За словами Ауштрявічюса, варто звернути увагу на широке поле гри Кремля, адже те, що зараз відбувається, є фактично анексією Білорусі.
Я впевнений, що Кремль грає дуже багатовекторну гру,
– наголосив євродепутат.
Як розповів Ауштрявічюс, Олександр Лукашенко вже не може контролювати ситуацію, адже не є самостійним політичним гравцем. Через це Росія може просто поставити йому жорсткі вимоги.
"Я розглядаю теперішню ситуацію у Білорусі як дуже серйозну. Це великий стратегічний ризик втрати суверенітету цієї країни. Форми знайдуть. Ми ці казки вже чули", – додав Ауштрявічюс.
Ауштрявічюс розповів про стягування військ Росії у Білорусь: дивіться відео
Що цьому передувало
- До Білорусі у січні прибули перші підрозділи російських військ. Країни у лютому збираються проводити спільні військові навчання поблизу українських кордонів.
- США заявили, що Росія може напасти на Україну з території Білорусі. Водночас у Мінську висміяли таку заяву і вважають її "абсолютно безглуздою".
- Російську військову техніку помітили за 200 кілометрів на північ від столиці України. Згідно з планом навчань, вона не повинна там перебувати.
- Вже 21 січня 2 дивізіони зенітних ракетних систем повантажили на залізничні платформи.