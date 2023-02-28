"Честные" выборы и восстановление СССР: что бы делала Россия, если бы захватила Киев

Украинская разведка раскрыла планы Кремля "захватить Киев за 3 дня" в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Если бы этот фантастический план реализовался, то главой оккупированной Украины мог стать кум Путина Виктор Медведчук или экспрезидент Виктор Янукович.

По мнению политтехнолога Михаил Шейтельман Кремль планировал проводить в оккупированной Украине выборы. Об этом он рассказал 24 Каналу. Политтехнолог предположил, что по российскому сценарию Медведчук должен стать главой Верховной рады и автоматически исполнять обязанности президента.

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План "А": Медведчук

Шейтельман подчеркнул, что Кремль планировал провести выборы в захваченной Украине, чтобы легитимизировать власть оккупантов и показать миру, что состоялись "честные" выборы, ведь предыдущие проводили "бандеровцы".

Россияне же знают, как проводить "честные" выборы – у них Путин получает более 80% на президентских выборах. Поэтому в Украине планировалось применить именно такой механизм,

– отметил он.

Политтехнолог рассказал, что Медведчук, сидя в России, рассказывает, что он глава "партии мира", что у него очень много поклонников в Украине, просто "бандеровцы" не позволяют за его партию голосовать, потому что ее запретили.

"Конечно, вся деятельность Медведчука управляется из Кремля, хотя для них он главный советник по Украине. Он им рассказывает, если сейчас провести выборы в Украине, то он победит на них. Поэтому в Кремле руководствовались советами кума Путина, когда планировали поставить его во главе оккупированной Украины", – подчеркнул он.

План "Б": тройственный союз

Шейтельман упомянул, что в преддверии полномасштабного вторжения суд в Москве признал Януковича "президентом Украины". И это уже был сигнал, что война начнется.

И действительно, в начале войны Янукович сидел в Минске. Его вероятно должны были привлечь на переговоры в домик в Беловежской пуще, где произошел распад Советского Союза,

– предположил он.

По его словам, это была идея Путина, чтобы туда приехала украинская делегация, которую бы арестовали или убили. Затем туда приехали бы Лукашенко, Путин и Янукович, и они подписали бы договор о возобновлении Советского Союза.

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Мечты Кремля

Политтехнолог отметил, что сейчас в Кремле есть мечта отделить часть Украины, которую они оккупировали. По первому плану они хотят присоединить эти территории к России – о чем они приняли решение. Если Запад не согласится на этот план, тогда они предложат поделить Украину, как в свое время была поделена Корея.

"И создать на оккупированных территориях Юго-Восточную Украину во главе с Медведчуком. Российские войска оттуда будут выведены - как и требует Запад - и они превратятся в войска Юго-Восточной Украины", - подчеркнул Михаил Шейтельман.

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