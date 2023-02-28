В случае захвата Киева в прошлом году Кремль готовил два сценария для Украины, – СМИ

Год назад российские захватчики думали, что им удастся "захватить Киев за три дня". В случае оккупации Украиной мог бы "управлять" кум Путина Виктор Медведчук или бывший президент Виктор Янукович.

В украинской разведке говорят, что у россиян не было четкого плана, кто придет руководить Украиной. Оккупанты хотели, чтобы наша власть "упала". Так, в случае захвата Киева в прошлом году Кремль готовил два сценария для нашего государства.

Кстати Путин искал козла отпущения за провалы в разведке, – FT

Первый сценарий оккупантов для Украины

Один из сценариев был связан с самым близким к Путину человеком в Украине – его кумом Виктором Медведчуком. При президентстве Петра Порошенко Медведчук был главным переговорщиком с Кремлем и занимался обменом пленных. А при Зеленском он оказался под следствием.

За последние годы в Украине уровень проблем Медведчука только рос: его телеканалы убрали из эфиров, СНБО ввел персональные санкции в отношении его и его жены. Кроме этого, куму российского диктатора выдвинули ряд подозрений о возможном сотрудничестве с оккупантами и организации угольных схем.

Последним шансом Медведчука оказаться на вершине украинской политики оставалась "помощь" России.

Утром 24 февраля Медведчук перестал выходить на связь. Через год после начала большой войны и соратники Медведчука, и члены команды Зеленского убедились: привести кума Путина к власти было "планом А" в Кремле.

Украинские спецслужбы убеждают, что "окруженная" Верховная Рада должна была отстранить главу парламента Руслана Стефанчука. В общем это должно было произойти 27 февраля. Вместо Стефанчука спикером стал бы Виктор Медведчук.

Запасной сценарий Кремля

"Планом Б" Кремля был убежавший в Россию бывший президент Украины Виктор Янукович. В СБУ говорят, что после "исчезновения" Медведчука россияне рассматривали вариант возвращения Януковича в Украину.

Он должен был объявить снова, что он легитимный, и весь остальной бред,

– рассказали источники в СБУ.

Таким образом, Янукович стал "планом Б" российских властей.

"Россияне делали ставку на "некритический импорт" – то есть возвращение в Украину всех сбежавших после 2014-го. Там хватит беглецов на несколько Кабминов. И если бы они вернулись, то достаточно было бы несколько главных должностей заполнить, а дальше система сама начала бы генерировать людей на места внизу", – отметил один из бывших топ-чиновников времен Януковича.

В итоге план "возвращения Януковича" прожил в голове Путина еще несколько дней и – провалился.

Янукович должен был благословить Медведчука руководить Украиной

Недавно иностранные СМИ сообщали, что государственный предатель и кум Владимира Путина Виктор Медведчук убеждал Кремль, что украинцы не будут противиться. Он надеялся находиться в оккупационной администрации.

Когда Путин начал составлять планы вторжения, Медведчук настаивал, что украинцы встретят российские войска с открытыми объятиями. Одна часть плана касалась Виктора Януковича, находившегося в изгнании после бегства от Майдана 2014 года. Он должен был выступить с видеообращением, в котором предоставил бы Медведчуку легитимность и благословил бы его руководить Украиной при поддержке России.