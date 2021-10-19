Кремль в истерике от визита главы Пентагона в Украину

Министр обороны США Ллойд Остин посетил Украину в рамках поездки в Европу. Сразу же после приземления Остин опубликовал сообщение в твитере, где рассказал о цели визита в Киев.

Он заявил, что цель визита – подтвердить поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США. Также подтвердить евроатлантические стремления страны.

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Встреча политиков – продолжение визита в США

В Киеве глава Пентагона встретился с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном. Здесь важно отметить то, что может многие уже забыли. Во время визита Зеленского в Вашингтон, Украина и США подписали ряд документов.

Документы расширяют военное сотрудничество между Украиной и США, в том числе и в разработке новых видов вооружения.

Сегодняшний визит Остина – это логическое продолжение той самой встречи. Таран отметил, что он со своим американским коллегой как раз и обсуждали, как именно 2 страны будут двигаться на пути реализации соглашения о партнерстве.



Встреча Остина и Зеленского / Фото пресс-служба Офиса президента

Украина – одна из стран в евротурне Остина

Основной темой разговора стали перспективы Украины по вступлению в НАТО и безопасность в Черном море. Таран акцентировал внимание на вопросе безопасности в регионе. Договоренности 2 министров меня воодушевляют.

Вырисовывается интересная картина. Дело в том, что Украина – не единственная страна, которую посетит Ллойд Остин.

Глава Пентагона 18 октября побывал в Грузии, а после Киева направится в Румынию. Завершит Остин своё европейское турне в столице Бельгии – Брюсселе. Там он собирается встретится с такими политиками:

генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом;

главами Минобороны стран-членов Альянса.

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НАТО и США крайне обеспокоены угрозами, исходящими от России в Черном море. Потому собираются всерьез заняться укреплением всего региона. Визит в Румынию, в этом контексте, является определяющим. Об этом говорит и сообщение на сайте Минобороны США.

"Уже находясь в Киеве Ллойд Остин подтвердил, что США намерены укрепить именно региональный союз между Украиной, Грузией и Румынией", – нагласили в Минобороне.

Румыния – ключевая страна для США

Со слов Остина, выходит, что Украина, Грузия и Румыния являются ключевыми партнерами США в Черном море.

США пытаются сформировать такую себе неофициальную коалицию, которая будет заниматься сдерживанием России в Черноморском регионе.

Более того, Румыния уже является действующим членом НАТО. Потому и координация всех последующий действий будет проводиться именно через Бухарест. Не зря же США хотят признать лидерство Румынии на восточном фланге НАТО.

Сам Остин посетит военную базу США, расположенную на территории страны. Я уверен, что в будущем именно эта база будет принимать все больше вооружения, которое будет под самым боком в Украины.

США за членство Украины в НАТО

Остин и Таран говорили также и о будущем членстве Украины в НАТО. Здесь Остин завуалированно отметил, что США сделают всё возможное, чтобы Киев наконец выполнил все условия для вступления. При чем так, чтобы ни один член НАТО не смог придраться к нам.



Таран обсуждал членство Украины в НАТО / Фото пресс-служба Минобороны

Конечно это не значит, что Украина точно вступит в НАТО уже завтра. Вероятно, нас ждет существенное углубление сотрудничества с Альянсом. Также большее количество совместных учений и операций. Американцы будут проталкивать эту инициативу внутри Альянса.

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Кроме того, Румыния с новым статусом, станет таким себе форпостом для увеличения присутствия сил НАТО в Черном море. Это, в свою очередь, сильно связывает руки России и создает безопасную зону для Украины.

С членством в НАТО нам придется еще подождать. Визит Остина в Киев говорит об одном. Украина точно станет членом НАТО, но после того как в регионе сильно обломают рога Путину.

Очередные кремлёвские угрозы

Похоже, что именно так это считывают и в России. Кремль тут же разразился истеричными заявлениями, что членство Украины в НАТО – худший сценарий для России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков даже перешел к прямым угрозам.

О заявлениях России накануне заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что в Альянсе хотели плевать на кремлёвские хотелки.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба тут же ответил Пескову, что худший сценарий уже произошел. Это нападение России на Украину с последующей оккупацией украинских земель и убийством наших граждан. При этом в очередной раз отметил, что мнение Кремля по тем или иным вопросам волнует только саму Россию.



Кулеба резко ответил Пескову / Коллаж 24 канала

Напомню, многие страны представлены в Альянсе в качестве таких себе наблюдателей. Это сделано, чтобы можно было координировать действия и не создавалось ложных выводов.

На фоне сближения Украины и НАТО, Кремль наоборот решил отдалиться от Альянса. Москва решила закрыть свое представительство при НАТО, а также пригрозила выгнать представителей НАТО из Москвы.

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Россия решила отказаться от такого представительства и уйти в изоляцию. В Кремле это назвали ответом Альянсу на недавнюю высылку их представителей, которых признали шпионами.

Москва разорвала контакты с НАТО

На Западе действие Кремля сочли максимально деструктивными. Решение российский властей делает практически невозможным диалог между сторонами. Потому и без того плохие отношения лишь продолжат ухудшаться.

Здесь становится очевидным, что Кремль разорвал все контакты с НАТО далеко не из-за высылки своих дипломатов.

Дело в том, что Россию попросту загоняют в угол. Единственное, что им остается – это делать вид, что это не их выгоняют, а они сами уходят хлопнув дверью. Это скорее проявление слабости, ведь Кремль не способен напрямую повлиять на решение НАТО по членству Украины.

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Единственное, что им остается – коррумпировать отдельных лидеров стран-членов НАТО, чтобы те блокировали все решения по Украине. США разработали стратегию и на такой случай, поддерживая локальные союзы и объединения вне Альянса. Стоит готовится к новой, уже военной дружбе с грузинами и румынами.