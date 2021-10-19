Президент России Владимир Путин якобы говорил с бывшим госсекретарем США Джоном Керри о расширении формата. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Путин сказал, что мы видим, что американцы влияют на Украину... может поговорить с Германией и Францией, чтобы вы подключились к нормандскому формату? Это было при мне,

– убеждает Лавров.

Франция и Германия якобы были против

Как говорит российский министр, Керри был готов подумать, если бы стороны пригласили США. Однако затем Франция, якобы сказала "категорически нет". По словам Лаврова, Франция отметила, что следует работать в формате, в котором были подписаны минские договоренности.

Чиновник считает, что США имеют большое влияние на президента Владимира Зеленского. Лавров говорит, что дело можно решить очень быстро, если Штаты готовы поддержать выполнение минских соглашений.

Обратите внимание! Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что вскоре можно ожидать встречу глав МИД стран нормандского формата. Дата пока неизвестна. После этого можно будет говорить о вероятном саммите глав государств.

США и нормандский формат: что известно