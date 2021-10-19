Президент Росії Володимир Путін нібито говорив з колишнім держсекретарем США Джоном Керрі про розширення формату. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

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Путін сказав, Ми бачимо, що американці впливають на Україну... може поговорити з Німеччиною і Францією, щоб ви підключилися до нормандського формату? Це було при мені,

– переконує Лавров.

Франція та Німеччина нібито були проти

Як каже російський міністр, Керрі був готовий подумати, якби сторони запросили США. Однак потім Франція, мовляв, сказала "категоричне ні". За словами Лаврова, Франція зазначила, що слід працювати у форматі, в якому були підписані мінські домовленості.

Чиновник вважає, що США мають великий вплив на президента Володимира Зеленського. Лавров каже, що справу можна вирішити дуже швидко, якщо Штати готові підтримати виконання мінських угод.

Зверніть увагу! Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що невдовзі можна очікувати зустріч глав МЗС країн нормандського формату. Дата поки невідома. Після цього можна буде говорити про ймовірний саміт глав держав.

США та нормандський формат: що відомо