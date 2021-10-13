Кремль избегает встречи Зеленского и Путина, но не перестает о ней говорить, – Кулеба

Российская сторона находит постоянные отговорки, чтобы не соглашаться на переговоры глав государств – Путина и Зеленского. Однако, отметили в украинском МИД, при этом в Москве не перестают о встрече говорить.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга. Он отметил, что это свидетельствует о растерянности Кремля.

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Ежедневно получаем комментарии относительно возможной встречи, – Кулеба

Я ежедневно получаю какие-то новости из России, где официальные лица комментируют перспективы проведения этой встречи – и так комментируют, и так комментируют. С одной стороны, они этой встречи всячески избегают, а с другой – не могут прекратить о ней говорить,

– объяснил Кулеба.

Глава МИД рассказал, что на данный момент официальный Киев ждет ответа от Москвы, готовы ли они на встречу или нет.

Переговоры Путина и Зеленского могут состояться в рамках нормандского саммита

По словам Кулебы, переговоры Путина и Зеленского могли бы состояться рамках нормандского саммита. Украина просит о встрече "нормандской четверки" в ближайшее время. Также украинская сторона согласна и на организацию отдельных переговоров главы Кремля и украинского президента.

Это уже вопрос переговоров. Но главное то, что сейчас Россия выглядит растерянной и не может дать нам четкий ответ: да вы встречаетесь с нами или не встречаетесь?

– добавил Кулеба.

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Песков вспоминал о возможной встрече Путина и Зеленского

Отметим, что только накануне представитель Владимира Путина Дмитрий Песков поднимал вопрос встречи российского и украинского президентов. Он сообщил, что повестка дня таких переговоров точно будет отличаться от повестки дня нормандского саммита.