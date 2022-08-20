кремль может массово депортировать детей из Украины "для посещения молодежных лагерей", – ISW

россия может проводить массовую депортацию детей из Украины. Подобные действия оккупанты хотят делать под видом посещения "молодежных лагерей и внешкольных программ".

Соответствующую информацию сообщили в Институте изучения войны. Оккупанты уже говорили, что отправили из Херсонской области в россию ориентировочно 1500 детей.

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Россия может прибегнуть к массовой депортации украинских детей

российские власти могут проводить кампании массовой депортации украинских детей под видом вывоза детей в россию для посещения молодежных лагерей и внешкольных программ,

– сообщили в Институте изучения войны.

Там также объяснили, что кремль может "использовать видимость вовлечения детей в российские молодежные программы для принудительной депортации".

В ISW добавили, что:

"российские оккупационные власти усиливают контроль над образовательной инфраструктурой на оккупированных территориях, готовясь к приближению учебного года, и, возможно, будут отправлять украинских детей в россию в рамках кампании репопуляции;

во время встречи с путинской партией "единая россия" глава боевиков денис пушилин заявил, что якобы детям из Донбасса будет предоставлена возможность "отдыхать" в россии и участвовать во всероссийских молодежных программах в рамках более широкого соглашения о сотрудничестве в сфере образования между квазиреспубликой в Донецкой облати и партией "единая россия".

Кроме того, так называемый "глава" Херсонской оккупационной администрации кирилл стремоусов уже отчитался, что по состоянию на 19 августа, они уже отправили из Херсона на российские "курорты" 1500 детей.

Последние важные новости о детях

Еще в мае Украина в ООН заявила, что россия депортировала 230 000 детей с целью уничтожить нацию.

В мае советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказывал о депортации украинцев из города. По его данным, среди 313 депортированных в "фильтрационный" лагерь в селе Безименное было 55 детей.

В начале августа в Офисе Президента заявили, что в Украине заработал государственный портал розыска детей – "Дети войны". Платформа должна помочь родителям и полиции собирать информацию о детях, пострадавших во время войны. В частности, пропали без вести или о тех, которых незаконно депортировали в россию.

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