Убрать Путина – и мир будет не только в Украине: какие вызовы миру бросает Россия

Сегодняшний Кремль заинтересован в том, чтобы подпитывать конфликты в разных уголках мира, не говоря уже о намерении продолжать вооруженную агрессию против Украины. Для этого путинский режим денег и ресурсов не жалеет.

Российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова рассказала 24 Каналу, что активность российских разведывательных подразделений в мире сегодня на том же уровне, как это было во время холодной войны, если не выше.

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Россия – поставщик нестабильности в мире

По ее словам, надо помнить и о том, что Россия продолжает финансировать в частности режим Мадуро в Венесуэле и заинтересована, чтобы там разрастались конфликты.

Надо принять решение о "депутинизации" России, потому что в глобальном смысле это вопрос не только мира с Украиной, а мира во всем мире. Если не избавиться от Путина, то не только российско-украинскую войну не удастся остановить, новые очаги будут загораться в разных местах. Кремль – поставщик нестабильности и войны во все уголки мира,

– отметила Курносова.

Российская оппозиционерка уверена, что без силовых способов сегодняшнюю ситуацию в России никаким образом не изменить. Она считает, что было бы перспективнее, если бы главную роль в очищении России сыграли такие силовые подразделения, как легион "Свобода России" и "Сибирский батальон". Это уже те люди, которые с оружием в руках готовы воевать за освобождение России.