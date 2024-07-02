Російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова розповіла 24 Каналу, що активність російських розвідувальних підрозділів у світі сьогодні на тому ж рівні, як це було під час холодної війни, якщо не вище.

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Росія – постачальник нестабільності в світі

З її слів, треба пам’ятати й про те, що Росія продовжує фінансувати зокрема режим Мадуро у Венесуелі та зацікавлена, аби там розросталися конфлікти.

Треба прийняти рішення про "депутінізацію" Росії, бо в глобальному сенсі це питання не лише миру з Україною, а миру в цілому світі,

– вважає опозиціонерка.

"Якщо не позбутися Путіна, то не лише російсько-українську війну не вдасться зупинити, нові вогнища будуть загорятися в різних місцях. Кремль – постачальник нестабільності й війни у всі куточки світу", – зауважила Курносова.

Російська опозиціонерка впевнена, що без силових способів сьогоднішню ситуацію в Росії ніяким чином не змінити. Вона вважає, що було б перспективніше, якщо б головну роль в очищенні Росії відіграли такі силові підрозділи, як легіон "Свобода Росії" та "Сибірський батальйон". Це вже ті люди, які зі зброєю у руках готові воювати за звільнення Росії.