Кремль назвал формат возможной встречи Байдена и Путина

В Кремле заявили о том, что вероятная встреча Джо Байдена и Владимира Путина находится на "продвинутой стадии". Сейчас известно, что она состоится не в очном формате.

В России заверили, что идет "практическая подготовка". Об этом заявил глава МИД России Сергей Рябков 29 ноября.

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Кремль говорит, что готовит встречу Путина с Байденом

Я думаю, что в ближайшей перспективе вопрос (о встрече Байдена и Путина – 24 канал) прояснится. Говорится на данном этапе о контакте очный, но от этого значимость мероприятия никак не уменьшается,

– убежден Рябков.

Политик также заявил, что пока нет окончательной ясности, ни о дате, ни о формате проведения встречи президентов. Хотя дипломат убежден, что подготовка саммита находится на "продвинутой стадии".

Кстати, в Белом доме встречу с Владимиром Путиным до сих пор не подтверждали.

Что известно о предыдущих заявлениях России о встрече с Джо Байденом