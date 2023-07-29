Кремль все больше обеспокоен мнениями россиян о войне в Украине: в ISW назвали причины
Источник:ISW
В Кремле все больше беспокоятся о том, как российский электорат относится к войне в Украине. В сентябре уже в этом году страну ждут региональные выборы, а весной 2024-го - выборы президента. Поэтому, беспокойство вполне понятно.
Об изменениях настроений во власти России сообщили в Институте изучения войны. Указывают, что если раньше там не очень считались с мнением рядовых россиян, то теперь понимая, что недовольство среди жителей значительно возросло, не считаться с этим становится рискованно.
Смотрите также ВСУ продвинулись на Бердянском направлении и имеют успехи на Бахмутском: анализ ISW
Чиновники занервничали
Аналитики обратили внимание на то, что инициатива минобороны России по увеличению максимального возраста призыва с 27 до 30 лет вызвала бурную дискуссию среди кремлевских чиновников.
Источники утверждали, что совет безопасности страны-агрессора призвал администрацию президента не поддерживать инициативу оборонного ведомства из-за опасений, что это вызовет негативную реакцию общественности и повлияет на рейтинги предстоящего одобрения российского диктатора Путина.
Более того, якобы министр обороны России Сергей Шойгу протолкнул эту инициативу и сохранил поддержку Путина, несмотря на обеспокоенность совета безопасности. Источники отметили, что Путин поддержал инициативу минобороны только после того, как выслушал аргументы Шойгу по поводу нехватки солдат в Украине.
Тему войны обходят
В ISW также обратили внимание, что представители "Единой России" боятся использовать войну в Украине в своих предвыборных кампаниях на предстоящих региональных и местных выборах, поскольку обеспокоены тем, как на это отреагируют избиратели.
Как россияне относятся к войне
- Громкие заявления о могуществе их армии и государства за год войны изменились на нытье о "хлопке", падении дронов.
- Классическое нейтральное "нет войне" все реже звучит из их уст, потому что понимают, что война уже пришла к ним.
- Кроме недовольства из-за мобилизации, россияне крайне недовольны расходами, которые их диктатор спускает на ведение войны.
- Понимая, что их страна останется в статусе болота еще на десятилетие из-за экономических санкций, позитива среди россиян нет. Даже псевдопатриоты уже начинают чувствовать, что их бросили.