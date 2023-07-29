Кремль все больше обеспокоен мнениями россиян о войне в Украине: в ISW назвали причины

В Кремле все больше беспокоятся о том, как российский электорат относится к войне в Украине. В сентябре уже в этом году страну ждут региональные выборы, а весной 2024-го - выборы президента. Поэтому, беспокойство вполне понятно.

Об изменениях настроений во власти России сообщили в Институте изучения войны. Указывают, что если раньше там не очень считались с мнением рядовых россиян, то теперь понимая, что недовольство среди жителей значительно возросло, не считаться с этим становится рискованно.

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Чиновники занервничали

Аналитики обратили внимание на то, что инициатива минобороны России по увеличению максимального возраста призыва с 27 до 30 лет вызвала бурную дискуссию среди кремлевских чиновников.

Источники утверждали, что совет безопасности страны-агрессора призвал администрацию президента не поддерживать инициативу оборонного ведомства из-за опасений, что это вызовет негативную реакцию общественности и повлияет на рейтинги предстоящего одобрения российского диктатора Путина.

Более того, якобы министр обороны России Сергей Шойгу протолкнул эту инициативу и сохранил поддержку Путина, несмотря на обеспокоенность совета безопасности. Источники отметили, что Путин поддержал инициативу минобороны только после того, как выслушал аргументы Шойгу по поводу нехватки солдат в Украине.

Тему войны обходят

В ISW также обратили внимание, что представители "Единой России" боятся использовать войну в Украине в своих предвыборных кампаниях на предстоящих региональных и местных выборах, поскольку обеспокоены тем, как на это отреагируют избиратели.

Как россияне относятся к войне