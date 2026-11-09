В Москве рассказали, с чего начнутся переговоры по Украине в Абу-Даби

Встреча по урегулированию войны в Украине в Абу-Даби пройдет в трехстороннем формате между Киевом, Москвой и Вашингтоном. Российская сторона исключила непосредственное присутствие европейских лидеров за столом переговоров.

А переговоры начнутся с вопросов безопасности, пишут российские СМИ.

Что известно о переговорах

Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, европейские чиновники не будут принимать непосредственного участия в консультациях, несмотря на прежние намерения присоединиться к обсуждениям.

По его словам, у Соединенных Штатов и Украины есть отдельные каналы связи с европейскими государствами.

Между тем глава МИД России Лавров добавил, что предстоящая встреча в Абу-Даби будет посвящена согласованию базовых принципов, которые должны быть утверждены на заключительном этапе полного урегулирования конфликта.

Первым пунктом на переговорах в Абу-Даби будут обсуждаться вопросы безопасности России, Украины и в целом в регионе,

– сказал он.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил о согласовании позиций перед встречей с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Сама глава Еврокомиссии публично подчеркнула, что представительство ЕС обязательно будет присутствовать на переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах.

О готовности европейской стороны присоединиться к диалогу также сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

По данным издания Financial Times, советники по вопросам национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии, а также делегаты от Еврокомиссии и НАТО планировали участвовать в отдельных этапах консультаций. Это мотивировали стремлением предотвратить попытки Москвы пересмотреть архитектуру безопасности Европы за спиной союзников.

Напомним, что трехсторонние консультации запланированы на 10–11 ноября, где роль посредника выполняет специальный представитель президента США Стив Виткофф.

Как отмечал советник Офиса Президента Сергей Лещенко, украинская сторона стремится обсудить прекращение боевых действий по линии фронта без каких-либо территориальных уступок, а также поднять вопрос об энергетическом перемирии и разблокировании морских портов.