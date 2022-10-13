Кремль, очевидно, готовится организовать "нападения на Россию", в которых обвинит Украину, – ISW

Россия активизировала усилия, чтобы ложно представить миру Украину, как террористическое государство и тем самым сделать невозможным признание таким себя.

В отчете американского Института изучения войны (ISW) за 12 октября отмечают, что таким образом Кремль отвечает на требование Украины признать Россию страной-террористом.

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Похоже, что Россия активизировала свою информационную операцию, чтобы ложно представить Украину как террористическое государство, чтобы создать информационные условия для противодействия попыткам признать Россию террористическим государством.

– говорится в сообщении.

В России говорят о подготовке Украиной серии терактов

В ISW отмечают, что несколько российских источников сделали заявления о задержании сотрудниками ФСБ России граждан Украины за якобы подготовку "терактов" в Свердловской, Московской и Брянской областях 12 октября.

Российские милблогеры усилили риторику и призвали российские власти усилить процедуры "контрразведки" и официально признать Украину террористическим государством,

– указано в отчете.

Нужны предпосылки для дальнейших массированных ударов

Также эксперты Института отмечают, что российское информационное пространство может создавать предпосылки для оправдания дальнейших массированных ударов по украинским тылам.

Хотя, как ранее оценивало ISW, эта тактика является частью русского метода ведения войны и, возможно, будет использована независимо от информационных условий. Российские власти также могут создавать условия для атак против России под фальшивым флагом, которые квалифицируются как террористические акты, совершенные Украиной,

– добавляют аналитики.

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Могут ли Россию признать страной-террористом: что известно

В Конгресс США внесли законопроект о признании России страной-спонсоркой терроризма после массированных ударов по украинским городам. Однако, вопреки всем военным преступлениям страны-агрессорки, Соединенные Штаты, вероятно, не готовы пойти на такой шаг.

10 октября российские захватчики массово обстреляли ряд украинских городов. Известно, что враг использовал 84 крылатые ракеты и 24 беспилотника, из которых 13 – иранские "Шахид-136". Жертвами терактов стали по меньшей мере 11 человек, почти 90 получили ранения. На следующий день обстрелы продолжились.

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