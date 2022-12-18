Российским СМИ дали указание изображать Путина как "вестника добрых новостей", – ISW

Кремль дал команду росСМИ изображать диктатора как "вестника добрых новых". Таким образом хотят хоть немного отбелить репутацию Путина.

Так, Кремль разослал поручение своим пропагандистским СМИ изображать главу государства как лидера, поддерживающего связи с народом. Об этом сообщили в Институте по изучению войны.

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В России пытаются реабилитировать имидж Путина

Аналитики ISW предположили, что в России пытаются реабилитировать имидж Путина. Дело в том, что диктатора все чаще критикуют представители так называемого ультранационалистического провоенного общества. Президента государства-агрессора хотят изобразить как компетентного военачальника.

В частности, пропагандистские росСМИ обнародовали фото с якобы встречи Путина с объединенным штабом. В частности, с Герасимовым, Шойгу и предводителем кафиров Суровикиным. Интересно, что изображения и видео, предоставленные в минобороны, не позволяют идентифицировать присутствующих других офицеров, таких как командование военного округа или армии.

Один известный милблогер даже усомнился, действительно ли бункерный диктатор наконец-то проявил общественный интерес к так называемой "специальной военной операции".

Между тем в ISW предполагают, что Кремль сознательно упомянул об этой встрече с объединенным штабом, чтобы российское минобороны выглядело организованной командой. Кроме того, чтобы оградить военное руководство от дальнейшей критики.

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Путин – "вестник добрых новостей"

Кремль также поручил руководителям некоторых государственных корпораций и губернаторам регионов подготовить так называемую "положительную повестку дня" новостей и событий, в которых может участвовать российский диктатор. В его календаре уже есть участие в таких бессмысленных событиях, как открытие индюшачьей фермы и отремонтированной магистрали.

Чиновники даже заявили, что социальное благополучие граждан падает, а усталость от войны только растет. Поэтому, по их мнению, Путина следует рассматривать как "вестника добрых новостей".

Однако усиление содержательных событий и одновременно отмена возможностей для общественности содержательно общаться с Путиным относительно состояния войны и страны вряд ли существенно улучшит имидж Путина, и может подорвать популистскую привлекательность Путина,

– подытожили аналитики.

В России впервые за 10 лет упразднили крупную пресс-конференцию Путина. Кроме того, отказались от традиционного обращения в парламент и новогодние торжества в Кремле. Кроме того, диктатор отложил свое послание в федеральное собрание.