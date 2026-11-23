В Москве уже отреагировали на атаку беспилотников на российский сухогруз в Финском заливе и призвали другие страны вмешаться. Кремль считает, что инцидент усиливает напряженность в Балтийском регионе, и надеется, что соседи Украины окажут влияние на Киев.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

Как в Кремле прокомментировали атаку на сухогруз?

Песков заявил, что атака на российское сухогрузное судно в Балтийском море якобы приводит к нагнетанию напряженности в регионе.

Он также выразил надежду, что балтийские государства воспользуются своим влиянием на Украину, чтобы, по его словам, положить конец "терроризму на Балтике".

Что известно об атаке на российское судно в Финском заливе?

21 ноября два беспилотника атаковали российское грузовое судно Sparta II в нейтральных водах Финского залива. Судно направлялось в Калининград, после удара на борту вспыхнул пожар, а экипаж был эвакуирован.

По данным эстонской полиции и пограничной службы, корабль находился примерно в 20 километрах от острова Вайндло. "Sparta II" использовался для перевозки военных грузов, в частности в интересах Минобороны России.