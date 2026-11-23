Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

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Як у Кремлі прокоментували атаку на суховантаж?

Пєсков заявив, що атака на російське суховантажне судно в Балтійському морі нібито веде до нагнітання напруженості в регіоні.

Він також висловив сподівання, що балтійські держави використають свій вплив на Україну, аби, за його словами, припинити "тероризм на Балтиці".

Що відомо про атаку на російське судно у Фінській затоці?

21 листопада два безпілотники атакували російське вантажне судно Sparta II у нейтральних водах Фінської затоки. Судно прямувало до Калінінграда, після удару на борту спалахнула пожежа, а екіпаж евакуювали.

За даними естонської поліції та прикордонної охорони, корабель перебував приблизно за 20 кілометрів від острова Вайндло. Sparta II використовували для перевезення військових вантажів, зокрема в інтересах Міноборони Росії.