Также он отреагировал на свежие санкции США, но дипломатично. Мол, прежде чем комментировать, "надо разобраться".

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Санкции Зеленского не похожи на шаг на пути подготовки к его встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая продлил санкции против главарей боевиков и ряда российских СМИ. Это санкции на 3 года к 138 компаниям, среди которых и СМИ – "Первый канал", НТВ, "Звезда", ТНТ, "Россия-1", "Россия-24" и другие.

Кремль не замедлил с реакцией. Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, как пишет ТАСС , по этому поводу сказал следующее (намекая на часто обговариваемую вероятную встречу глав Украины и России):

"Такая практика явно не в плоскости подготовки встречи двух президентов".

Напомним, наложенные Украиной ограничения предусматривают среди прочего блокировку активов, аннулирование лицензий и разрешений, запрет на въезд представителей этих компании и ограничения торговых операций.

С санкциями Байдена еще надо разобраться

США в этот же день, 21 мая, объявили о новых санкциях против России (собственно, судов, пытающихся достроить "Северный поток-2"). И это также произошло на фоне разговоров о подготовке встречи Путина – но с Байденом.

Однако Песков, которого процитировал Интерфакс , на эти санкции отреагировал более дипломатично.

"Надо разобраться. У коллег все как всегда. Говорят одно, а делают другое".

"Мы посмотрим, как нам лучше будет", – добавил пресс-секретарь Путина, комментируя вероятность срыва планируемой встречи своего патрона с главой Белого дома.