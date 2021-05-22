Також він відреагував на свіжі санкції США, але дипломатичніше. Мовляв, перш ніж коментувати, "треба розібратися".

До теми Польща розкритикувала позицію США щодо санкцій проти "Північного потоку-2"

Санкції Зеленського не схожі на крок на шляху підготовки до його зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський 21 травня продовжив санкції проти ватажків бойовиків і низки російських ЗМІ. Це санкції на 3 роки до 138 компаній, серед яких і ЗМІ – "Перший канал", НТВ, "Зірка", ТНТ, "Росія-1", "Росія-24" тощо.

Кремль не забарився з реакцією. Прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков, як пише ТАСС, з цього приводу сказав таке (натякаючи на часто обговорювану ймовірну зустріч глав України й Росії):

"Така практика явно не в площині підготовки зустрічі двох президентів".

Нагадаємо, накладені Україною обмеження передбачають серед іншого блокування активів, анулювання ліцензій та дозволів, заборону на в'їзд представників цих компанії та обмеження торгових операцій.

Зі санкціями Байдена ще треба розібратися

США цього ж дня, 21 травня, оголосили про нові санкції проти Росії (власне, суден, які намагаються добудувати "Північний потік-2"). І це також сталося на тлі розмов про підготовку зустрічі Путіна – але з Байденом.

Однак Пєсков, якого процитував Интерфакс, на ці санкції відреагував дипломатичніше.

"Треба розібратися. У колег все як завжди. Кажуть одне, а роблять інше".

"Ми подивимося, як нам краще буде", – додав речник Путіна, коментуючи ймовірність зриву планованої зустрічі свого патрона з главою Білого дому.

Тим часом в Україні Рада звернулась до США з проханням посилити санкції проти "Північного потоку-2"