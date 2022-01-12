В России отрицают связь внезапных учений вблизи Украины и переговоров с НАТО
Источник:ТАСС
У Кремле пытаются убедить, что российские военные учения, которые начались 11 января вблизи границ Украины, не связаны с переговорами с США и НАТО в Женеве.
Такое заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал в среду, 12 января, во время брифинга.
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Нет никакой связи. Мы говорим все же про наши подразделения и наши военные округа, военное строительство и военные учения продолжались и будут продолжаться, это практика любых вооруженных сил,
– сказал он.
Россия во вторник, 11 января, начала проводить военные учения со стрельбами в приграничных районах с Украиной. В них государство-агрессор задействовало около 3 тысяч военных и технику.
На следующий день, 12 января, в Брюсселе стартовало заседание Совета НАТО – Россия, на котором будут обсуждаться вопросы безопасности в Европе. Кроме этого, в понедельник, 10 января, прошли российско-американские консультации в Женеве по поводу "гарантий безопасности" – невступления Украины и Грузии в Альянс.
Войска России у границ Украины
- Еще в октябре 2021 года в западных СМИ начали публиковать информацию о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной и готовится к полномасштабному вторжению. ГУР подтвердило это, уточнив, что враг может напасть в конце января – в феврале 2022 года.
- Мир обещает Москве мощные санкции в случае агрессии в отношении Украины – под удар попадет газопровод "Северный поток-2" и участие России в системе международных платежей SWIFT.
- Кремль пытается шантажировать международное сообщество через ультиматумы США и НАТО и обнародование перечня "гарантий безопасности", среди которых запрет Украине стать членом Альянса.
- Алексей Данилов сообщил, что российских войск под украинской границей сейчас меньше, чем во время учений "Запад-2021" в апреле 2021 года. Он убежден, что вероятность вторжения низкая.