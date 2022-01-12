В России отрицают связь внезапных учений вблизи Украины и переговоров с НАТО

У Кремле пытаются убедить, что российские военные учения, которые начались 11 января вблизи границ Украины, не связаны с переговорами с США и НАТО в Женеве.

Такое заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал в среду, 12 января, во время брифинга.

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Нет никакой связи. Мы говорим все же про наши подразделения и наши военные округа, военное строительство и военные учения продолжались и будут продолжаться, это практика любых вооруженных сил,

– сказал он.

Россия во вторник, 11 января, начала проводить военные учения со стрельбами в приграничных районах с Украиной. В них государство-агрессор задействовало около 3 тысяч военных и технику.

На следующий день, 12 января, в Брюсселе стартовало заседание Совета НАТО – Россия, на котором будут обсуждаться вопросы безопасности в Европе. Кроме этого, в понедельник, 10 января, прошли российско-американские консультации в Женеве по поводу "гарантий безопасности" – невступления Украины и Грузии в Альянс.

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