Кремль это оттягивает: из России идут интересные месседжи по переговорам
На фоне ожиданий относительно общения Трампа с Путиным в Кремле анонсировали "важный" разговор. Оказалось, что это было общение с президентом Гвинеи-Бисау.
Политолог Игорь Рейтерович сказал 24 Каналу, что нагнетание со стороны Кремля вокруг данного разговора направлено и на мировую арену, и на российскую публику.
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Путин в слабой позиции
Рейтерович отметил, что Кремлю надо объяснять своей аудитории, почему вскоре начнутся переговоры по войне в Украине.
По его словам, Путин пытается показать, будто он вернулся в клуб великих лидеров – с ним хочет встретиться президент США. В Кремле же не говорят, что на самом деле именно российский диктатор этого хочет.
В то же время, по его мнению, Россия пытается повлиять на международную повестку дня, показать, что Путин – серьезный геополитический игрок.
Понятно, когда встреча с Трампом будет в том или ином формате, либо будет телефонный звонок, россияне будут пытаться выжать из этого максимум и подать как огромную победу и возможность влиять на глобальный процесс,
– считает политолог.
Но на самом деле это будет не так. По его мнению, Китай это понял во время разговора Си Цзиньпина с Трампом. После чего китайский лидер передал Путину часть ожиданий и со стороны Пекина, и со стороны США.
Поэтому Россия сейчас занимается тем, что максимально оттягивает ситуацию, чтобы не начинать пока какие-то разговоры, потому что они явно в очень слабой позиции находятся,
– сказал Рейтерович.
И, добавил политолог, вряд ли эта позиция для россиян улучшится в ближайшее время. Скорее всего, она будет только ухудшаться и Трамп это понимает, поэтому и так ведет себя.