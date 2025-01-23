Кремль это оттягивает: из России идут интересные месседжи по переговорам

На фоне ожиданий относительно общения Трампа с Путиным в Кремле анонсировали "важный" разговор. Оказалось, что это было общение с президентом Гвинеи-Бисау.

Политолог Игорь Рейтерович сказал 24 Каналу, что нагнетание со стороны Кремля вокруг данного разговора направлено и на мировую арену, и на российскую публику.

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Путин в слабой позиции

Рейтерович отметил, что Кремлю надо объяснять своей аудитории, почему вскоре начнутся переговоры по войне в Украине.

По его словам, Путин пытается показать, будто он вернулся в клуб великих лидеров – с ним хочет встретиться президент США. В Кремле же не говорят, что на самом деле именно российский диктатор этого хочет.

В то же время, по его мнению, Россия пытается повлиять на международную повестку дня, показать, что Путин – серьезный геополитический игрок.

Понятно, когда встреча с Трампом будет в том или ином формате, либо будет телефонный звонок, россияне будут пытаться выжать из этого максимум и подать как огромную победу и возможность влиять на глобальный процесс,

– считает политолог.

Но на самом деле это будет не так. По его мнению, Китай это понял во время разговора Си Цзиньпина с Трампом. После чего китайский лидер передал Путину часть ожиданий и со стороны Пекина, и со стороны США.

Поэтому Россия сейчас занимается тем, что максимально оттягивает ситуацию, чтобы не начинать пока какие-то разговоры, потому что они явно в очень слабой позиции находятся,

– сказал Рейтерович.

И, добавил политолог, вряд ли эта позиция для россиян улучшится в ближайшее время. Скорее всего, она будет только ухудшаться и Трамп это понимает, поэтому и так ведет себя.