Россия признала четверть мира "недружественной": кто оказался в новом списке Кремля

Российское правительство решило расширить список "недружественных" стран. В него были включены заморские территории, среди которых известны офшорные юрисдикции.

О решениях правительства России информируют российские СМИ, пишет 24 канал. Список так называемых "недружественных" стран пополнили 11 британских территорий Великобритании.

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Кремль признал "недружественными" территории, где у россиян есть оффшоры

В список внесли Бермуды, Британскую антарктическую территорию, Британскую территорию в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южную Георгию и Южные Сандвичевые острова, Акротири и Декелию, Теркс и Кайкос.

Сначала в перечне находились три подконтрольные Британии территории, теперь там все 14.

Как пишет "Радио Свобода", в основном речь идет о небольших островах, некоторые из них даже не имеют постоянного населения, или же их количество составляет сотни или десятки.

В списке есть территории, которые часто используются, в том числе и россиянами, для регистрации оффшорных компаний, в первую очередь это Бермуды и острова Кайман.

На Бермудах зарегистрированы сотни самолетов, официально приобретенных российскими авиакомпаниями в лизинг. После вторжения России в Украину власти Бермуд официально отозвали у этих самолетов сертификаты летной годности.

Однако лидер Кремля Владимир Путин разрешил их эксплуатировать в России вопреки запрету. Но из-за опасности ареста эти лайнеры не могут летать в большинство стран мира.

Более полусотни государств признаны Кремлем "недружественными"

Ранее в списке "недружественных" стран уже оказались британские коронные владения Джерси, Гернси и Мэн и заморские территории Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар, а также популярные оффшорные юрисдикции.

После вторжения в Украину российские власти признали "недружественными" более 40 стран. Если учитывать британские владения, то таких "недружественных" стран 60. Это государства и территории, которые ввели против России санкции, в том числе все страны ЕС, США и Великобритания и Украина.

В мире существует почти 200 стран, а потому более четверти Россия считает недружественными.

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