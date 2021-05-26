Кремль "сгорел": под российским посольством провели красноречивое акцию

В Киеве возле посольства России 26 мая провели акцию в память о погибших на Донбассе. Участники акции сожгли макет Кремля.

Акцию провели в 7 годовщину с начала героической обороны Донецкого аэропорта.

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Участники акции сожгли "Кремль"

Мы хотим напомнить всем, что российско-украинская война продолжается. И враг должен помнить, что мы, чествуя своих героев, готовы сражаться и дальше за свою землю,

– заявили организаторы.

Более того, участники сожгли и растоптали бумажный макет Кремля. Также на заборе посольства России сделали инсталляцию "Можемповторити", развесив фото тел боевиков и военнослужащих России с Донбасса.

Под стенами посольства России в Киеве провели акцию в память о погибших на Донбассе воинах: фото Цензор.НЕТ

\Джерело: https://censor.net/ua/v3267636

Организовали акцию "Тризна по погибшим на российско-украинской войне":

"У.С.І.",

"Украинские силы самообороны",

ОО "Вартові України",

ОО "Хайтарма Крым",

Штаб батальонов УНСО.