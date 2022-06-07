Как Кремль скрывает от россиян безумные потери на войне в Украине
Источник:фейсбук Алексея Копытько
Успехи "специальной военной операции" уже настолько впечатляют, что в России решением суда запретили публиковать списки уничтоженных солдат.
Сейчас "страницы памяти" массово чистят региональные издания, которые собирали информацию о земляках.
Читайте Россия не планирует останавливаться на Украине: кто станет следующим
Россия скрывает потери в Украине
Оно и не удивительно: в 5 регионах России уже публично похоронили более 100 солдат (в Дагестане – почти 200), десяток регионов приближается (публично) к рубежу в 100.
Путин скрывает от россиян данные о погибших солдатах в Украине / Фото Getty Images
Важно Война идет по нашему сценарию: наваливаем лаптям, где только можем
Когда видишь ленту из 100 уничтоженных военных, информацию о которых власть мешает обобщать и старается размыть, невольно возникают вопросы. Но, ничего.
Мы поможем сохранить наглядную визуализацию.
Также интересно – Пионтковский резко ответил на нарративы "Украина не способна победить": смотрите видео