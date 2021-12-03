Кремль создает позиции для возможного вторжения, – интервью с членом комитета по нацбезопасности

Россия сосредоточила у украинских границ более 92 тысяч военнослужащих. Это вызвало беспокойство о возможности полномасштабного вторжения в Украину уже в ближайшие месяцы.

О том, действительно ли существует угроза полномасштабной интервенции и готовы ли Вооруженные силы противостоять российской угрозе – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, председатель подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Игорь Копытин.

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Вторжение России в Украину: реальна ли угроза и насколько вероятен такой сценарий?

В 2014 году Россия уже прибегла к аннексии Крымского полуострова, что стало неожиданностью для украинского руководства того времени. Этот пример научил нас, что всегда нужно быть готовым к новой военной операции со стороны агрессора.

Многие факторы указывают на то, что в Кремле создают позиции для возможного вторжения. Состоится оно или нет? Это зависит от превентивных действий наших дипломатов, усиления обороноспособности и давления международных партнеров на Россию. Подобную угрозу эскалации уже удалось отвлечь весной. Не исключаю, что сейчас "повышаются ставки" накануне очередной встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным.

Пока сигналы тревожные: на границе с Украиной более 90 тысяч российских военных, 4 ноября Россия подписала с Республикой Беларусь общую военную доктрину, открывающую возможности использования белорусской территории для вторжения, Кремль в дальнейшем принимает меры для энергетической изоляции нашей страны.



По словам Копытина, есть тревожные сигналы / Фото предоставлено 24 каналу

Насколько наша армия сейчас реально готова в плане технической оснастки противостоять РФ?

Украинская армия гораздо лучше оснащена и подготовлена, чем в 2014 году. Обретенный практический боевой опыт делает наших военных сильнейшими в Европе и мы готовы к сдерживанию российской агрессии.

За сжатый период времени Украина может мобилизовать 200 тысяч резервистов, которые встанут на защиту границ. На вооружение армии поступили тысячи управляемых ракет украинского производства "Стугна" и "Корсар".

Со стороны США мы получили противотанковые ракетные комплексы Javelin. Неоднократно убеждались в эффективности турецких беспилотников Bayraktar, умело применяемых украинскими военными на линии фронта. Убежден, что в сухопутной операции шансы российской армии на успех минимальны. Мы способны остановить напор и заставить россиян понести максимальные потери.

Однако. Поэтому Украине необходимо наращивать потенциал собственной противоракетной и противовоздушной обороны на случай масштабных обстрелов со стороны России или применения авиации.

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О Javelin и Bayraktar на Донбассе

Использовались ли комплексы Javelin на линии фронта? Кому верить – Буданову или Мельничуку?

Да, использовались. Информация о месте и обстоятельствах не разглашается. Я не буду спорить с господином Мельничуком, потому что военные могут не обнародовать указанный факт. Лично я сообщил проверенную информацию ровно в том объеме, который не противоречит военной тайне.

К тому же,, как и турецкие беспилотники. Мы должны защищаться всеми имеющимися средствами.

Когда планируется наладка массового производства Bayraktar?

Турция уже давно стала нашим стратегическим партнером и совместное производство беспилотников – один из ключевых элементов нашего взаимодействия.



Украина подписала важные дорожники с Bayraktar Makina / Фото Минобороны

В рамках участия украинской делегации в международной выставке SAHA EXPO-2021 уже были подписаны два важных договора между украинскими компаниями и турецкими коллегами из Bayraktar Makina. Во-первых, "Мотор Сич" будет поставлять двигатели МС-500 для тяжелых БПЛА Akinci, что позволит расширить их модельный ряд и использовать для выполнения более широкого спектра боевых задач. Во-вторых, ДП "Ивченко-Прогресс" будет продавать двигатели АИ-322Ф для турецких БПЛА Mius.

Мы достигли важных договоренностей с турецкой стороной о строительстве центров сервисного обслуживания Bayraktar на территории Украины и создании нового предприятия, где будет осуществляться полный производственный цикл беспилотников. Это не будет реализовано через несколько месяцев, но речь идет точно не о годах.

О планах по флоту и авиации

Расскажите поподробнее о планах совместно с британцами развивать наш флот?

К сожалению, раньше никто не задумывался над усовершенствованием нашего флота, несмотря на то, что Украина имеет выход к двум морям. Сейчас мы прилагаем максимальные усилия для решения этой проблемы. В рамках сотрудничества между Великобританией и Украиной будет построено 8 военных ракетных катеров (первые 2 планируют построить в Британии, последующие 6 – в Украине). Кроме того, нам передадут 2 тральщика Sandown.

Также налажено сотрудничество с Турцией, которая строит для нас 4 корвета класса Ada – универсальные боевые суда, которые могут выполнять стратегически важные задачи в акватории Черного моря. Важно, что часть работ будет проводиться в Украине, что позволит не только получить необходимый опыт, но и обеспечит заказами наши оборонные предприятия. В рамках двустороннего сотрудничества Украина получила от США два военных катера типа Island.



Украина получила от США два военных катера типа Island / Фото Думская

Мы активно работаем над развитием украинского военно-морского флота и уже к 2025 году намерены сделать его конкурентным и способным противостоять российской угрозе.

Каков сейчас план развития военной авиации в целом?

Верховная Рада уже приняла проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" в первом чтении. В документе предусмотрено 2,5 миллиарда гривен расходов на оборонно-промышленный комплекс. Часть этих средств будет выделена на изготовление авиационной техники. Вдумайтесь, мы впервые почти за 30 лет независимости сделали государственный заказ ГП "Антонов" на АН-178.

Отдельно на авиастроительную отрасль заложено 2 миллиарда гривен, которые будут потрачены на проведение соответствующих исследований, создание новых разработок и модернизацию вертолётов Ми-8 и Ми-24. Удовлетворен ли я имеющимися объемами финансирования? Точно нет.

Однако нужно понимать финансовые способности государства по состоянию на сегодняшний день и масштаб трагедии, которая есть сегодня в авиастроительной промышленности. Проблем более чем достаточно, но шаг за шагом мы двигаемся в правильном направлении.

Предоставление американцами нашей стране своих систем ПВО "Патриот": можно ли рассчитывать на заключение такого соглашения? И если да, то когда? Как в целом вы оцениваете взаимодействие Украины и США?

США – стратегический партнер Украины, существенно помогающий нам в укреплении обороноспособности. В 2020 году в военном бюджете США были заложены значительные объемы помощи Украине – 250 миллионов долларов. Кроме того, мы получили дополнительную помощь еще на 60 миллионов долларов по результатам визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

Этот показатель может существенно увеличиться к концу этого года. На 2022 год в оборонном бюджете США под военную помощь Украине заложено 300 миллионов долларов. Палата представителей Конгресса США уже утвердила план бюджета, теперь решение за Сенатом и президентом Байденом.

Также наши дипломаты должны приложить максимум возможных усилий для того, чтобы очередной пакет американских санкций против "Северного потока-2" перешел из теоретической в ​​практическую плоскость.



Украина приложит усилия для действия санкций против "Северного потока-2" / Фото из архива 24 канала

Ведутся активные дискуссии о возможности передачи нам части военной техники и вооружения, которые планировали использовать в Афганистане. Общий объем военной помощи Украине со стороны США с 2014 года превысил отметку в 2 миллиарда долларов. Убежден, что для нас это очень важно.

Информация о системе ПВО "Патриот" тоже возникала не на пустом месте. Убежден, что наши американские партнеры примут во внимание такую ​​возможность. Украина стала восточной линией обороны НАТО от российской угрозы даже без интеграции в Альянс. В Вашингтоне четко понимают серьезность стоящих перед Украиной вызовов. Мы рассчитываем на максимальную поддержку США.

О реинтеграции ОРДЛО и ситуации в Беларуси

Стена на границе с Россией или стена, чтобы отгородиться от ОРДЛО: какой проект имеет больше шансов на успех?

Захваченные Россией земли – это суверенные территории, там живут наши граждане. Мы не собираемся их кому-нибудь отдавать. Украина будет прилагать все усилия для реинтеграции ОРДЛО и их освобождения.

Тем не менее, "Комплекс мероприятий, направленный на выполнение Минских договоренностей" в действующей редакции и конкретной ситуации на фронте не отвечает национальным интересам Украины. Никто не будет проводить выборы в условиях, когда по Луганску и Донецку будут ходить вооруженные российские бандформирования. Кто будет обеспечивать безопасность? ОБСЕ? Так они и сейчас не имеют полноценного доступа к этим территориям.

Нам нужно изменять минские соглашения, сохраняя их дух и конечные цели, но изменяя последовательность исполнения. Сначала безопасность, а затем – политическая часть. Сначала украинский контроль над границей совместно с ОБСЕ, с выводом и разоружением незаконных военных формирований вместе с российскими войсками, только после этого переход к следующему этапу выборов.

Минские договоренности возникли при содействии Петра Порошенко, Ангелы Меркель, Франсуа Олланда и Владимира Путина. Во Франции, Германии и Украине за это время полностью изменился политический дискурс, заставляющий генерировать новые подходы. Предыдущие договоренности не оправдали себя и нуждаются в системном пересмотре.

Считаю, что нас поддержат в Германии, где происходит формирование нового правительства, в котором "зеленые" получат важное влияние на внешнюю политику. Если не удастся модернизировать Минские соглашения, не стоит рассчитывать на положительные подвижки в вопросе мира на Донбассе.

Что касается стены с Россией – нужно укреплять наши позиции, в том числе и фортификационными сооружениями. Россия будет всегда оставаться, мягко говоря, специфическим соседом, с которым придется делить общую придомовую территорию. Нам нужно сделать все необходимое, чтобы максимально обезопасить себя от дальнейших угроз.



По мнению Копытина, Россия всегда будет специфическим соседом / Фото из архива 24 канала

Как Вы оцениваете ситуацию в Беларуси – есть ли угроза миграционным потокам оттуда или военного нападения России? Готовы ли мы к такому сценарию?

Надо понимать, что Лукашенко в нынешней конфигурации – это опасность. Даже в ситуации с импортом электроэнергии в условиях энергетической блокады России белорусский президент преследует исключительно свои интересы и действует по инструкциям из Кремля. Информация о якобы авариях на белорусских предприятиях, мешающих наращивать экспорт электроэнергии – это фейк.

Россия намерена спровоцировать энергетический кризис в Украине и сорвать наши планы по отсоединению от российско-белорусских энергосистем и переходу к европейской континентальной сети. До 2024 года планируется создать общий парламент Союзного государства, после чего Беларусь постепенно интегрируется в Россию не только экономически, но и политически.

Вместе с тем в ближайшее время в Беларуси разместят российскую авиабазу, а территорию смогут использовать российские войска для вторжения в Украину.

Россия активно помогает Беларуси с эскалацией миграционного кризиса на границах с ЕС. Если мигрантам не удастся проникнуть в Польшу, они не будут вечно оставаться на границе и будут вынуждены возвращаться в Беларусь, что не нужно для Лукашенко. Поэтому есть риск того, что он перенаправит людей на украинскую границу.



Лукашенко может перенаправить людей на границу Украины / Фото из архива 24 канала

Лукашенко становится марионеткой Кремля и всегда будет использоваться в российских интересах. Он уже потерял статус "народного лидера" или "хозяина", поднимающего Беларусь с колен. Россия все больше усиливает контроль над ним, а он все больше зависим от российских ресурсов. Думаю, что для получения очередного кредита от России Лукашенко придется ехать в оккупированный Крым для личной встречи с Путиным и такой визит не за горами.

Мы понимаем энергетические, миграционные и угрозы безопасности со стороны Беларуси. Украина должна принять неотложные меры, чтобы отказаться от импорта белорусской или российской электроэнергии не позднее 2023 года, выделить средства на укрепление границы с Беларусью и усилить военное присутствие с учетом угрозы потенциального военного вторжения. Пока такие шаги не будут сделаны, мы будем оставаться уязвимыми.

Об оборонном заказе

Расскажите о состоянии выполнения плана оборонных закупок? На каком этапе реформа "Укроборонпрома"?

Действительно, выполнение оборонного заказа – это сложный процесс, который может проходить с определенными задержками из-за объективных и субъективных обстоятельств.

В настоящее время начал активную работу новый министр обороны Алексей Резников, который проводит соответствующие консультации с моим профильным Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Продолжается очень профессиональная и конструктивная работа, которая, уверен, даст необходимый импульс выполнению оборонного заказа и эффективному реформированию всего ведомства.

Реформа "Укроборонпрома" разрабатывается в совместной координации с Министерством обороны, Офисом президента, СНБО и подкомитетом по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации, в должности главы которого я нахожусь. Мы стараемся разработать комплексную стратегию развития на десятилетие, которую не нужно будет менять каждый год.

Верховная Рада уже приняла законопроект №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности", открывающий возможности для успешной реформы концерна, но работы еще очень много.

Нужно отдавать себе отчет, что "Укроборонпром" может стать по-настоящему успешным только при условии эффективного управления, которое будет отвечать лучшим мировым стандартам.