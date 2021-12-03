Кремль создает позиции для возможного вторжения, – интервью с членом комитета по нацбезопасности
Источник:24 канал
Россия сосредоточила у украинских границ более 92 тысяч военнослужащих. Это вызвало беспокойство о возможности полномасштабного вторжения в Украину уже в ближайшие месяцы.
О том, действительно ли существует угроза полномасштабной интервенции и готовы ли Вооруженные силы противостоять российской угрозе – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, председатель подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Игорь Копытин.
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Вторжение России в Украину: реальна ли угроза и насколько вероятен такой сценарий?
В 2014 году Россия уже прибегла к аннексии Крымского полуострова, что стало неожиданностью для украинского руководства того времени. Этот пример научил нас, что всегда нужно быть готовым к новой военной операции со стороны агрессора.
Многие факторы указывают на то, что в Кремле создают позиции для возможного вторжения. Состоится оно или нет? Это зависит от превентивных действий наших дипломатов, усиления обороноспособности и давления международных партнеров на Россию. Подобную угрозу эскалации уже удалось отвлечь весной. Не исключаю, что сейчас "повышаются ставки" накануне очередной встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным.
Пока сигналы тревожные: на границе с Украиной более 90 тысяч российских военных, 4 ноября Россия подписала с Республикой Беларусь общую военную доктрину, открывающую возможности использования белорусской территории для вторжения, Кремль в дальнейшем принимает меры для энергетической изоляции нашей страны.
По словам Копытина, есть тревожные сигналы / Фото предоставлено 24 каналу
Насколько наша армия сейчас реально готова в плане технической оснастки противостоять РФ?
Украинская армия гораздо лучше оснащена и подготовлена, чем в 2014 году. Обретенный практический боевой опыт делает наших военных сильнейшими в Европе и мы готовы к сдерживанию российской агрессии.
За сжатый период времени Украина может мобилизовать 200 тысяч резервистов, которые встанут на защиту границ. На вооружение армии поступили тысячи управляемых ракет украинского производства "Стугна" и "Корсар".
Со стороны США мы получили противотанковые ракетные комплексы Javelin. Неоднократно убеждались в эффективности турецких беспилотников Bayraktar, умело применяемых украинскими военными на линии фронта. Убежден, что в сухопутной операции шансы российской армии на успех минимальны. Мы способны остановить напор и заставить россиян понести максимальные потери.Однако современная война – это не только сухопутное противостояние, но и использование ракетных авиаударов. Поэтому Украине необходимо наращивать потенциал собственной противоракетной и противовоздушной обороны на случай масштабных обстрелов со стороны России или применения авиации.
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О Javelin и Bayraktar на Донбассе
Использовались ли комплексы Javelin на линии фронта? Кому верить – Буданову или Мельничуку?
Да, использовались. Информация о месте и обстоятельствах не разглашается. Я не буду спорить с господином Мельничуком, потому что военные могут не обнародовать указанный факт. Лично я сообщил проверенную информацию ровно в том объеме, который не противоречит военной тайне.К тому же, если Россия будет прибегать к военным операциям на украинской территории, американское вооружение будет использовано повторно, как и турецкие беспилотники. Мы должны защищаться всеми имеющимися средствами.
Когда планируется наладка массового производства Bayraktar?
Турция уже давно стала нашим стратегическим партнером и совместное производство беспилотников – один из ключевых элементов нашего взаимодействия.
Украина подписала важные дорожники с Bayraktar Makina / Фото Минобороны
В рамках участия украинской делегации в международной выставке SAHA EXPO-2021 уже были подписаны два важных договора между украинскими компаниями и турецкими коллегами из Bayraktar Makina. Во-первых, "Мотор Сич" будет поставлять двигатели МС-500 для тяжелых БПЛА Akinci, что позволит расширить их модельный ряд и использовать для выполнения более широкого спектра боевых задач. Во-вторых, ДП "Ивченко-Прогресс" будет продавать двигатели АИ-322Ф для турецких БПЛА Mius.
Мы достигли важных договоренностей с турецкой стороной о строительстве центров сервисного обслуживания Bayraktar на территории Украины и создании нового предприятия, где будет осуществляться полный производственный цикл беспилотников. Это не будет реализовано через несколько месяцев, но речь идет точно не о годах.
О планах по флоту и авиации
Расскажите поподробнее о планах совместно с британцами развивать наш флот?
К сожалению, раньше никто не задумывался над усовершенствованием нашего флота, несмотря на то, что Украина имеет выход к двум морям. Сейчас мы прилагаем максимальные усилия для решения этой проблемы. В рамках сотрудничества между Великобританией и Украиной будет построено 8 военных ракетных катеров (первые 2 планируют построить в Британии, последующие 6 – в Украине). Кроме того, нам передадут 2 тральщика Sandown.Также налажено сотрудничество с Турцией, которая строит для нас 4 корвета класса Ada – универсальные боевые суда, которые могут выполнять стратегически важные задачи в акватории Черного моря. Важно, что часть работ будет проводиться в Украине, что позволит не только получить необходимый опыт, но и обеспечит заказами наши оборонные предприятия. В рамках двустороннего сотрудничества Украина получила от США два военных катера типа Island.
Украина получила от США два военных катера типа Island / Фото Думская
Мы активно работаем над развитием украинского военно-морского флота и уже к 2025 году намерены сделать его конкурентным и способным противостоять российской угрозе.
Каков сейчас план развития военной авиации в целом?
Верховная Рада уже приняла проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" в первом чтении. В документе предусмотрено 2,5 миллиарда гривен расходов на оборонно-промышленный комплекс. Часть этих средств будет выделена на изготовление авиационной техники. Вдумайтесь, мы впервые почти за 30 лет независимости сделали государственный заказ ГП "Антонов" на АН-178.
Отдельно на авиастроительную отрасль заложено 2 миллиарда гривен, которые будут потрачены на проведение соответствующих исследований, создание новых разработок и модернизацию вертолётов Ми-8 и Ми-24. Удовлетворен ли я имеющимися объемами финансирования? Точно нет.
Однако нужно понимать финансовые способности государства по состоянию на сегодняшний день и масштаб трагедии, которая есть сегодня в авиастроительной промышленности. Проблем более чем достаточно, но шаг за шагом мы двигаемся в правильном направлении.
Предоставление американцами нашей стране своих систем ПВО "Патриот": можно ли рассчитывать на заключение такого соглашения? И если да, то когда? Как в целом вы оцениваете взаимодействие Украины и США?
США – стратегический партнер Украины, существенно помогающий нам в укреплении обороноспособности. В 2020 году в военном бюджете США были заложены значительные объемы помощи Украине – 250 миллионов долларов. Кроме того, мы получили дополнительную помощь еще на 60 миллионов долларов по результатам визита Владимира Зеленского в Вашингтон.
Этот показатель может существенно увеличиться к концу этого года. На 2022 год в оборонном бюджете США под военную помощь Украине заложено 300 миллионов долларов. Палата представителей Конгресса США уже утвердила план бюджета, теперь решение за Сенатом и президентом Байденом.
Также наши дипломаты должны приложить максимум возможных усилий для того, чтобы очередной пакет американских санкций против "Северного потока-2" перешел из теоретической в практическую плоскость.
Украина приложит усилия для действия санкций против "Северного потока-2" / Фото из архива 24 канала
Информация о системе ПВО "Патриот" тоже возникала не на пустом месте. Убежден, что наши американские партнеры примут во внимание такую возможность. Украина стала восточной линией обороны НАТО от российской угрозы даже без интеграции в Альянс. В Вашингтоне четко понимают серьезность стоящих перед Украиной вызовов. Мы рассчитываем на максимальную поддержку США.
О реинтеграции ОРДЛО и ситуации в Беларуси
Стена на границе с Россией или стена, чтобы отгородиться от ОРДЛО: какой проект имеет больше шансов на успех?
Захваченные Россией земли – это суверенные территории, там живут наши граждане. Мы не собираемся их кому-нибудь отдавать. Украина будет прилагать все усилия для реинтеграции ОРДЛО и их освобождения.
Тем не менее, "Комплекс мероприятий, направленный на выполнение Минских договоренностей" в действующей редакции и конкретной ситуации на фронте не отвечает национальным интересам Украины. Никто не будет проводить выборы в условиях, когда по Луганску и Донецку будут ходить вооруженные российские бандформирования. Кто будет обеспечивать безопасность? ОБСЕ? Так они и сейчас не имеют полноценного доступа к этим территориям.
Нам нужно изменять минские соглашения, сохраняя их дух и конечные цели, но изменяя последовательность исполнения. Сначала безопасность, а затем – политическая часть. Сначала украинский контроль над границей совместно с ОБСЕ, с выводом и разоружением незаконных военных формирований вместе с российскими войсками, только после этого переход к следующему этапу выборов.Минские договоренности возникли при содействии Петра Порошенко, Ангелы Меркель, Франсуа Олланда и Владимира Путина. Во Франции, Германии и Украине за это время полностью изменился политический дискурс, заставляющий генерировать новые подходы. Предыдущие договоренности не оправдали себя и нуждаются в системном пересмотре.
Считаю, что нас поддержат в Германии, где происходит формирование нового правительства, в котором "зеленые" получат важное влияние на внешнюю политику. Если не удастся модернизировать Минские соглашения, не стоит рассчитывать на положительные подвижки в вопросе мира на Донбассе.
Что касается стены с Россией – нужно укреплять наши позиции, в том числе и фортификационными сооружениями. Россия будет всегда оставаться, мягко говоря, специфическим соседом, с которым придется делить общую придомовую территорию. Нам нужно сделать все необходимое, чтобы максимально обезопасить себя от дальнейших угроз.
По мнению Копытина, Россия всегда будет специфическим соседом / Фото из архива 24 канала
Как Вы оцениваете ситуацию в Беларуси – есть ли угроза миграционным потокам оттуда или военного нападения России? Готовы ли мы к такому сценарию?
Надо понимать, что Лукашенко в нынешней конфигурации – это опасность. Даже в ситуации с импортом электроэнергии в условиях энергетической блокады России белорусский президент преследует исключительно свои интересы и действует по инструкциям из Кремля. Информация о якобы авариях на белорусских предприятиях, мешающих наращивать экспорт электроэнергии – это фейк.Россия намерена спровоцировать энергетический кризис в Украине и сорвать наши планы по отсоединению от российско-белорусских энергосистем и переходу к европейской континентальной сети. До 2024 года планируется создать общий парламент Союзного государства, после чего Беларусь постепенно интегрируется в Россию не только экономически, но и политически.
Вместе с тем в ближайшее время в Беларуси разместят российскую авиабазу, а территорию смогут использовать российские войска для вторжения в Украину.
Россия активно помогает Беларуси с эскалацией миграционного кризиса на границах с ЕС. Если мигрантам не удастся проникнуть в Польшу, они не будут вечно оставаться на границе и будут вынуждены возвращаться в Беларусь, что не нужно для Лукашенко. Поэтому есть риск того, что он перенаправит людей на украинскую границу.
Лукашенко может перенаправить людей на границу Украины / Фото из архива 24 канала
Лукашенко становится марионеткой Кремля и всегда будет использоваться в российских интересах. Он уже потерял статус "народного лидера" или "хозяина", поднимающего Беларусь с колен. Россия все больше усиливает контроль над ним, а он все больше зависим от российских ресурсов. Думаю, что для получения очередного кредита от России Лукашенко придется ехать в оккупированный Крым для личной встречи с Путиным и такой визит не за горами.
Мы понимаем энергетические, миграционные и угрозы безопасности со стороны Беларуси. Украина должна принять неотложные меры, чтобы отказаться от импорта белорусской или российской электроэнергии не позднее 2023 года, выделить средства на укрепление границы с Беларусью и усилить военное присутствие с учетом угрозы потенциального военного вторжения. Пока такие шаги не будут сделаны, мы будем оставаться уязвимыми.
Об оборонном заказе
Расскажите о состоянии выполнения плана оборонных закупок? На каком этапе реформа "Укроборонпрома"?
Действительно, выполнение оборонного заказа – это сложный процесс, который может проходить с определенными задержками из-за объективных и субъективных обстоятельств.
В настоящее время начал активную работу новый министр обороны Алексей Резников, который проводит соответствующие консультации с моим профильным Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Продолжается очень профессиональная и конструктивная работа, которая, уверен, даст необходимый импульс выполнению оборонного заказа и эффективному реформированию всего ведомства.
Реформа "Укроборонпрома" разрабатывается в совместной координации с Министерством обороны, Офисом президента, СНБО и подкомитетом по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации, в должности главы которого я нахожусь. Мы стараемся разработать комплексную стратегию развития на десятилетие, которую не нужно будет менять каждый год.
Верховная Рада уже приняла законопроект №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности", открывающий возможности для успешной реформы концерна, но работы еще очень много.
Нужно отдавать себе отчет, что "Укроборонпром" может стать по-настоящему успешным только при условии эффективного управления, которое будет отвечать лучшим мировым стандартам.