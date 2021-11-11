Кремль теперь не успокоится, пока Беларусь официально не признает Крым"российским", – Меджлис

На днях белорусский министр заявил, что Крым фактически является "российской территорией". В Меджлисе считают, что Кремль теперь не остановится, пока не добьется от Беларуси официального признания полуострова "частью России".

На высказывания министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в сети отреагировал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Россия будет давить на Беларусь в вопросе Крыма

Очевидно, что Кремль теперь не остановится, пока не добьется от Лукашенко, чья власть держится лишь благодаря поддержке Москвы, официального признания Беларусью оккупированного Крыма "российской" территорией,

– отметил Чубаров.

Ему Лукашенко напоминает загнанного в ловушку зверя, который не может не понимать, что после признания формально независимой Беларусью "российского" статуса Крыма уже ничто не будет сдерживать Россию от окончательного поглощения Беларуси.

Поэтому, считает глава Меджлиса, самопровозглашенному президенту следует как можно дольше тянуть с оформлением официального признания Беларусью Крыма как "российской" территории. Однако Чубаров не уверен, что такие действия Лукашенко разрешит Москва.

Белорусский министр назвал Крым "российским": что известно

На днях Владимир Макей дал интервью российскому изданию. На вопрос о том, чей Крым, дипломат ответил, что реально это – "российская территория". Он также добавил, что официальная позиция Беларуси в отношении полуострова не изменилась. То есть в Минске признают российскую оккупацию Крыма.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что такие высказывания могут иметь непоправимые последствия для отношений государств.

Текст сообщения Рефата Чубарова:

Сегодня приятные для слуха Москвы слова были произнесены министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем, который предложил исходить из того, что "...Крым является сейчас российской территорией".

Очевидно, что Кремль теперь не остановится, пока не добьется от Лукашенко, чья власть над белорусским народом держится лишь благодаря поддержке Москвы, официального признания Беларусью оккупированного Крыма «российской» территорией.

Думаю, что Лукашенко, который все больше напоминает загнанного в ловушку зверя, не может не понимать, что после признания формально независимой (пока что !) Республикой Беларусь "российского" статуса Крыма уже ничто не будет сдерживать Россию от окончательного поглощения ею Беларуси.

Итак, в пользу Лукашенко как можно долго тянуть с оформлением официального признания Республикой Беларусь Крыма как "российской" территории.

Другое дело, позволит ли ему Москва?

Однако, любое развитие событий, описываемых нами, свидетельствует лишь об одном: российская агрессия, как в отношении Украины, так и в отношении международного сообщества, приобретает все более изощренно-циничный характер, и остановить ее можно только радикальными мерами....