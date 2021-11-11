На висловлювання міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея у мережі відреагував глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Росія тиснутиме на Білорусь у питанні Криму

Очевидно, що Кремль тепер не зупиниться, допоки не доб'ється від Лукашенка, чия влада тримається лише завдяки підтримці Москви, офіційного визнання Білоруссю окупованого Криму "російською" територією,

– зазначив Чубаров.

Йому Лукашенко нагадує загнаного в пастку звіра, який не може не розуміти, що після визнання формально незалежною Білоруссю "російського" статусу Криму вже ніщо не стримуватиме Росію від остаточного поглинання Білорусі.

Тому, вважає глава Меджлісу, самопроголошеному президенту слід якомога довше тягти з оформленням офіційного визнання Білоруссю Криму як "російської" території. Однак Чубаров не впевнений, що такі дії Лукашенку дозволить Москва.

Білоруський міністр назвав Крим "російським": що відомо

Днями Володимир Макей дав інтерв'ю російському виданню. На запитання про те, чий Крим, дипломат відповів, що реально це – "російська територія". Він також додав, що офіційна позиція Білорусі щодо півострова не змінилася. Тобто у Мінську визнають російську окупацію Криму.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що такі висловлювання можуть мати непоправні наслідки для відносин держав.

Текст допису Рефата Чубарова:

Сьогодні приємні для слуху Москви слова були вимовлені міністром закордонних справ Республіки Білорусь Володимиром Макеєм, який запропонував виходити з того, що "…Крим є зараз російською територією".

Очевидно, що Кремль тепер не зупиниться, допоки не доб'ється від Лукашенка, чия влада над білоруським народом тримається лише завдяки підтримці Москви, офіційного визнання Білоруссю окупованого Криму «російською» територією.

Думаю, що Лукашенко, який все більше нагадує загнаного в пастку звіра, не може не розуміти, що після визнання формально незалежною (поки що !) Республікою Білорусь «російського» статусу Криму вже ніщо не стримуватиме Росію від остаточного поглинання нею Білорусі.

Отже, на користь Лукашенка якомога довго тягнути з оформленням офіційного визнання Республікою Білорусь Криму як "російської" території.

Інша річ, чи дозволить йому Москва?

Проте, будь-який розвиток подій, що описуються нами, свідчить лише про одне: російська агресія як у відношенні України, так і у відношенні міжнародної спільноти, набуває все більш витончено-цинічного характеру і зупинити її можливо лише найрадикальнішими заходами….