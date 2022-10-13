Кремль умаляет проблемы обеспечения мобилизованных, и это будет иметь последствия: анализ ISW

Российские военные продолжают сталкиваться с проблемами оснащения основным личным снаряжением. Однако, в России этот вопрос умалчивают, что может иметь плачевные последствия.

Российские воины не имеют даже мыла

Об этом говорится в актуальном отчете аналитиков Института по изучению войны (ISW). Они заметили, что российские солдаты слишком много жалуются на нехватку базовых вещей, таких как нижнее белье, туалетная бумага и мыло.

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Для них отсутствие базовых вещей – это суровая реальность войны. Длительное преуменьшение этих проблем российским Минобороны может еще больше снизить эффективность мобилизационных усилий России,

– говорится в сообщении.

В то же время, в Минобороны России продолжают утверждать, что все мобилизованные военнослужащие получают современное снаряжение, средства защиты, медицинское, тактическое снаряжение, соответствующую полевую форму, аптечки.

Военных изрядно раздражает такое несоответствие реальной ситуации.

Ситуация с техническим обеспечением тоже не очень

Также в ISW отметили, что российские силы, вероятно, испытывают нехватку передовой техники. В частности, они добавляют, что российские милблогеры вынуждены создать краудфандинговую инициативу по предоставлению российским солдатам других средств, таких как транспортные средства, тепловизоры, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и оборудование связи на уровне батальонов и бригад.

Такая же ситуация и с современным оборудованием – его не хватает.

Более того, в российском Генштабе уверяют, что срочников не будут заставлять участвовать в "специальной военной операции". Они считают, что якобы после мобилизации все вернутся домой. Речь идет о гражданах России в возрасте от 18 до 27 лет, не состоящих в запасе.

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