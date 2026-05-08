Это подкосит россиян, – экс-сотрудник СБУ указал на большое поражение Путина

Накануне 9 мая Москва входит в свой главный пропагандистский праздник уже без прежнего размаха: парад будет значительно скромнее, без привычной помпы и с урезанным форматом. Для Кремля это особенно болезненно, потому что именно этот день годами подавался как доказательство силы, стабильности и якобы исторического величия России.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала объяснил, что такой формат больно ударит по самим россиянам, для которых парад давно стал частью привычного ритуала. По его словам, это не разрушит российскую власть мгновенно, но точно подрежет одну из главных скреп, на которых держалась путинская пропаганда.

Кремль урезал не просто парад, а собственную скрепу

Для россиян 9 мая давно стало не просто праздником, а ритуалом, который должен был подтверждать неизменность государства и силу власти. В пиковом 2015 году на Красной площади показывали почти 200 единиц техники, десятки самолетов и вертолетов, а даже коронавирус не сорвал этого культа – парад тогда лишь перенесли, но все равно провели с помпой. Теперь эта картинка резко меняется.

Напомним! В этом году Москва проводит 9 мая в сокращенном формате: на Красной площади не будет показа военной техники, а западным журналистам, которые уже имели аккредитацию, Кремль ее отозвал. По данным Der Spiegel, это касается, в частности, Spiegel, ARD, ZDF, Sky, AFP, Rai и NHK, а на парад допустят только российские медиа.

Вместо привычного размаха остается урезанный формат: фактически пешее шествие, без тяжелой техники, без части церемониальных подразделений и с абсурдными советами смотреть все онлайн, хотя со связью в самой Москве уже есть проблемы.

Я думаю, это немножечко их подкосит. Я не говорю, что это сразу станет фактором, который разрушит российскую власть. Но это то, на чем базируется их стабильность,

– сказал Ступак.

Проблема для Кремля в том, что этот ритуал работал даже тогда, когда в самой России хватало других кризисов. Для многих россиян парад оставался знаком того, что государство стоит твердо и все якобы идет по привычному порядку, что бы ни происходило вокруг.

Есть может быть нечего, за границу не поехать, но парад – это всегда. Деды воевали, "можем повторить" – все это есть. А здесь оно остается, но уже в очень усеченном, очень маленьком виде,

– подчеркнул бывший сотрудник СБУ.

И именно это, по его мнению, бьет больнее всего. Парад не исчезает совсем, но уже не выглядит как доказательство силы, к которому в России привыкли годами.

Война зашла в Россию, и даже "скрепной день" уже не спасает картинку

В то же время военнослужащий и политический консультант Александр Антонюк обратил внимание, что украинские удары бьют не только по военным или промышленным целям, но и по самой модели, на которой долго держалась Россия. Для российского общества это еще и удар по самоощущению. В 2022 году многие там действительно верили, что Россия является сверхмощной державой, которая может диктовать другим свою волю, но теперь эта картинка разрушается под давлением потерь и того, что война все ощутимее возвращается внутрь самой России.

В 2022 году они представляли себя сверхмощной нацией, которая может решать судьбу других наций. Они были убеждены, что как вторая армия мира непобедимы. Оказалось, что они далеко не вторая армия, и оказалось, что война приходит к ним,

– сказал Антонюк.

Он добавил, что на это накладывается и ежедневная цена войны в самой России, когда там хоронят убитых, а часть тел до сих пор остается на украинской территории. Это уже бьет не по телевизионной картинке, а по восприятию войны внутри самого российского общества. Много лет там существовал негласный консенсус: власть занимается войной, коррупцией и политикой как хочет, а население в это не лезет, пока его лично не трогают.

В данном случае мы видим, что эта парадигма уже не работает, концепция уже полностью обвалена,

– сказал Антонюк.

Теперь война все заметнее заходит в повседневную жизнь самих россиян. Удары по болезненным объектам, потери, тревога и разрушение ощущения неприкосновенности меняют для них саму картину того, что происходит. Из-за этого проседает не только ощущение безопасности, но и привычный пропагандистский ритуал, который Кремль годами показывал как доказательство силы.

Это уже и парадом не назовешь. Это будет, скорее всего, такой санкционированный митинг на Красной площади,

– подчеркнул военнослужащий.

Он напомнил, что еще в 2021 году Кремль мог выставлять на Красной площади технику, авиацию, личный состав и различные роды войск как большую демонстрацию силы.

Этого всего теперь не будет. И более того, все сокращено до 20 минут. Это говорит о том, что даже скрепный день и пропаганда начинают существенно проседать. И мне кажется, что это только начало,

– подытожил Антонюк.

К слову! Накануне 9 мая Кремль одновременно говорит о "перемирии" и угрожает новой эскалацией. Политолог Владимир Фесенко считает, что эти заявления свидетельствуют не о силе, а о нервозности Москвы, потому что для Путина даже воздушная тревога или пролет дронов над столицей стали бы публичным ударом по образу полного контроля.

Кто из иностранных лидеров будет в Москве 9 мая?

По данным The Moscow Times, большинство лидеров постсоветских стран в этом году решили не ехать на парад в Москву. Из этого круга на Красной площади должен быть только Александр Лукашенко, тогда как Токаев, Жапаров, Мирзиёев, Рахмон, Бердымухамедов и Пашинян на этот раз не приедут. Издание также пишет, что присутствие постсоветских лидеров будет самым низким с 2022 года.

Премьер Словакии Роберт Фицо останется единственным официальным лидером европейской страны, который посетит Москву на мероприятия к 9 мая, но в российскую столицу ему придется лететь в обход через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию. В то же время сам Фицо заявил, что не будет участвовать именно в военном параде, а лишь возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата.