Кремль в отчаянии: откуда Лукашенко "готовит нападение" и как ракетный террор меняет тактику войны

Уже второй день Россия наносит массированные ракетные удары по Украине. Такой ракетный террор фактически изменил тактику войны и ознаменовал переход к новой фазе. Однако она столь же проигрышна для России.

Своими мыслями по этому поделился ведущий 24 канала Алексей Печий. Об угрозе наступления из Беларуси, причинах ракетного террора и его последствиях – читайте дальше.

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Россия в отчаянии пытается изменить тактику войны, ведь на поле боя, сталкиваясь с героическим сопротивлением ВСУ, оккупанты терпят поражение. Именно такой тезис сейчас можно услышать среди западных политиков. К счастью, на Западе ракетные атаки Путина практически никого не заставили говорить о срочной необходимости переговоров. Напротив, там заговорили об усилении помощи, правда ее характер меняется из-за смены российской тактики – теперь главный акцент сосредотачивается на поставках систем ПВО и оружия, которое позволит защитить украинские мирные города. В то же время Кремль все еще пытается разыграть белорусскую карту. Белорусский режим объявил о внезапной проверке собственных вооруженных сил, а отдельные пособия диктатора Лукашенко уже заявляют, что близится перелом в войне якобы в пользу России.

Более подробно о том, как и почему Кремль перешел в ракетный террор и запугивание и как на это реагирует Запад.

Второй день массированных ракетных атак: Кремль снова придумывает успехи

Сегодня россияне снова, с самого утра били ракетами по Украине. В частности, поступили сообщения о взрывах во Львове и Виннице. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе произошел ракетный удар "по объекту критической инфраструктуры", в результате чего часть города снова оказалась без света. Хотя буквально к утру львовским энергетикам удалось справиться с последствиями вчерашней атаки. Позже стало известно, что во Львовской области произошли три взрыва на двух объектах энергетики.

В Виннице россияне также били по объекту энергетики. В частности, дважды атаковали Ладыжинскую ТЭС. Первый удар нанесли с помощью иранского дрона-камикадзе. Позже, когда энергетики уже взялись за ликвидацию последствий взрыва, россияне нанесли второй удар. К сожалению есть раненные.

Сегодня, как и вчера, оккупанты запускали свои ракеты из акватории Каспийского моря, а беспилотники с оккупированных территорий. И снова, как и вчера, нашим системам ПВО удалось сбить более половины ракет. Впрочем, к сожалению, стоит констатировать, что мы все еще нуждаемся в более современных ПВО, чтобы закрыть наши города от вражеских налетов. В командовании воздушных сил ВСУ отмечают, что с поступлением западных систем ПВО показатель уничтожения российских ракет значительно увеличится.

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По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, массированный ракетный удар россиян по критической инфраструктуре имел две основные цели — нанести ущерб энергетической системе Украины и сломать моральный дух украинцев. В то же время ПВО Украины сработало на отлично, отменив половину воздушных целей врага. То есть, даже при имеющихся силах и средствах, ВСУ героически прикрывает наше небо.

И, кстати, отдельные западные источники утверждают, что после начала массовых ракетных атак россиян Украина вместе с партнерами меняет приоритеты в вопросе поставки Украине оружия. В частности, теперь главный упор именно на системы ПВО. Накануне министр обороны Германии Кристин Ламбрехт уже заявила, что Германия в ближайшие дни передаст Украине систему IRIS-T, а Джо Байден в разговоре с Зеленским выразил свое осуждение ракетных ударов, нанесенных Россией по Украине, а также пообещал, что США ускорят передачу Украине ПВО.

Впрочем, в России, к сожалению, никак не угомонятся. Так называемое минобороны России, после сегодняшней серии атак заявило, что удовлетворено результатами, поскольку они якобы "достигли поставленной цели". И снова там заявили о том, что якобы им удалось уничтожить объекты военного управления и энергетики Украины. Более того, там рассказали, что они уничтожили "две базы хранения горючего для украинской военной техники возле Днепра и Павлограда, 5 складов вооружения, в том числе объединенной группировки украинских войск "Приморье" возле Николаева".

Угроза наступления из Беларуси: что задумал Лукашенко и отдаст ли он приказ

К сожалению, такие атаки все еще будут продолжаться, и в этих терактах все больше принимает участие Беларусь. Накануне в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что Россия активно перекидывает в Беларусь иранские дроны-камикадзе Shaheed 136, а из Беларуси вывозят боеприпасы. По данным разведки, по состоянию на 10 октября на территорию страны было завезено 32 указанных БПЛА, к 14 октября планируется ввезти еще 8 единиц. Соответственно все эти беспилотники могут атаковать объекты в Украине.

В ГУР также сообщили, что Беларусь предоставляет оккупационной армии материально-технические средства и боеприпасы из своих складов. В частности, на железнодорожную станцию "Кировская" в Крым прибыл железнодорожный эшелон с боеприпасами, который был отправлен с 43-го арсенала хранения ракет и боеприпасов вооруженных сил Беларуси в Гомельской области. В ближайшее время запланировано перемещение 13 эшелонов с вооружением и военной техникой, боеприпасами и военно-техническим имуществом из арсеналов и баз хранения армии Беларуси. То есть, режим Лукашенко расконсервирует свои склады с вооружением и передает его России в надежде, что россияне смогут победить и наказание его обойдет стороной.

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Более того, сегодня со стороны Беларуси снова звучал ряд странных заявлений. Во-первых, самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отныне все органы государственной безопасности Белоруссии будут подчинены только ему лично. Похоже, Лукашенко копирует своего товарища Путина. Почему это немаловажный момент? Дело в том, что это происходит на фоне эскалации войны России против Украины и намеков на то, что Беларусь может открыто вступить в войну.

Как сообщалось ранее, в белорусских силовых структурах не все в восторге от перспективы участия в войне против Украины. Лукашенко просто заранее пытается избежать любых протестов среди силовиков.

Особенно это важно для Лукашенко теперь, потому что сегодня диктатор отдал приказ о проведении проверки вооруженных сил Беларуси. Как утверждает минобороны республики, во время проверки военные части отработают приведение в боевую готовность, марш, а также "развертывание в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач". Проверка вроде бы необходима для определения готовности к выполнению задач. Каких именно там, конечно, не говорят.

Однако несколько раньше министр обороны Беларуси заверил, что они не хотят войны с Украиной, если Украина не будет провоцировать белорусов.

Здесь я просто напомню, что этот же Хренин, за несколько дней до полномасштабного вторжения 24 февраля, публично заявил, что Беларусь не допустит нападения на Украину с ее территории. И даже давал слово офицера. Чего оно стоит – все мы знаем.

Однако на вору и шапка горит. И вот в КГБ Беларуси озвучили, чего они ожидают и к чему, вероятно, готовятся. Глава Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель считает, что переломным моментом в российской войне в Украине может стать период с ноября по февраль. По его мнению, это будет побуждать мобилизация в России. Хотя он сразу же добавляет, что это возможно только в том случае, если России удастся обеспечить свою группировку техническими средствами и передовым вооружением. Впрочем, учитывая, что россияне выгребают склады с боеприпасами в Беларуси, это кажется крайне сомнительным.

Однако говорить о том, что Беларусь готовится к нападению, а потому и объявила об очередных учениях и перекидывании в страну российских войск – не стоит. Аналитики Института изучения войны заявляют, что Кремль может использовать дополнительные российские силы в Беларуси для того, чтобы зафиксировать украинские войска под Киевом и не допустить их перекидывания в другие места для участия в контрнаступлениях.

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Впрочем, россияне будут точно использовать Беларусь для нанесения ударов по Украине с воздуха. Однако очередная эскалация против Украины обращается для Кремля новым витком ответа со стороны Запада. Накануне Министр обороны Алексей Резников проанализировал массированный ракетный удар со стороны России и уверен, что это было контрпродуктивно и будет иметь для России разрушительные последствия.

Если в последние месяцы в разговорах с партнерами нам приходилось искать способы не допустить усталости от Украины, то теперь россияне все сделали за нас. Они ясно показали, что сознательно устраивают гуманитарный кризис, который ударит не только по Украине, а по всей Европе. Уничтожение инфраструктуры жизнеобеспечения может спровоцировать новые волны беженцев – вернувшиеся из Европы сотни тысяч людей могут быть вынуждены снова искать там спасения,

– подчеркнул Резников.

После этого президент Европейского Совета Шарль Мишель также заявил, что массированные ракетные удары по Украине свидетельствуют о растущем отчаянии Кремля. Соответственно, по словам Мишеля, Европейский Союз остается твердо приверженным поддержке Украины в политическом, финансовом, военном и гуманитарном плане, а также в восстановлении и обеспечении потребностей в подготовке к зиме.

Вместе с тем, президенты 11 европейских стран в совместном заявлении осудили массированные ракетные атаки России против украинских городов, предупреждая, что это военное преступление без срока давности. Совместное заявление утвердили президенты Болгарии, Черногории, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Северной Македонии, Польши, Румынии, Словакии и, как ни странно, Венгрии.

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В США заявили, что Россия планировала массированные авиаудары по Украине еще до взрыва на Крымском мосту. Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заверил, что атаки такого масштаба не могли быть спланированы через несколько дней, соответственно, россияне готовились к переходу на новый этап войны заранее.

Такого же мнения и президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший, что удары России по украинской инфраструктуре являются "глубоким изменением характера" войны. Соответственно, Макрон планирует срочно созвать своих военных и дипломатических советников "для анализа ситуации".

И об изменении характера войны сейчас говорит большинство западных политиков, мол, Путин понимая, что проигрывает на поле боя, пытается уничтожать инфраструктуру, чтобы посеять панику и хаос среди украинцев. С этим связано и назначение командующим оккупационными войсками в Украине генерала Сергея Суровикина. По данным Британской разведки, это попытка улучшить проведение военных операций в Украине.

Разведка напоминает, что в течение большей части войны у России, вероятно, не было единого полевого командира над своими войсками в Украине. Генерал Александр Дворников, вероятно, занимал этот пост в период с апреля по август 2022 года, но неясно, смог ли он эффективно контролировать часто разрозненные и конкурирующие группировки войск России. Впрочем, и Суровикину придется конкурировать с все более раздробленным российским Минобороны, не имеющим достаточных ресурсов для достижения политических целей, установленных Кремлем. Так что единственное на что может надеяться Суровикин – это ракетный террор.

На новую фазу войны активно реагируют и НАТО. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сегодня обратилась к лидерам "Большой семерки" с призывом провести срочную встречу лидеров НАТО. Кроме того, она отмечает сохранение и приумножение западных санкций.

Впрочем, в США уверены, что Путин будет только наращивать свой террор в попытке все же вынудить украинцев пойти на территориальные уступки. Американский подполковник в отставке Александр Виндман, бывший директор по европейским делам в Совете национальной безопасности США, в интервью CNN сказал, что, чтобы этот план Путина не удался, США должны помочь Украине в вопросе обеспечения ПВО.

Настоящая цель террора: Россия снова угрожает Западу

И вот после серии ракетных атак Россия по сути сама признала зачем она это делает. Кремль все еще хочет сделки, но на выигрышных для себя условиях. Дело в том, что после терактов после запуска ИПСО о том, что Россия готовит новое наступление, Кремль начал пытаться давить на Запад. Это была акция по запугиванию не только украинцев.

Российский МИД сразу же начал угрожать западным странам. Например, после ракетных ударов России и после заявления Макрона, что Франция готова увеличить военную помощь, представитель российского посольства в Париже, нагло заявил, что смертельные удары Москвы по Украине стали "логическим следствием" последних событий войны. Он заявил, что Россия долго терпела и давала время Зеленскому подумать и пойти на уступки, но когда этого не произошло, Россия пошла на новую эскалацию. Более того, представитель российского посольства в Париже цинично добавил, что попадание российской ракеты в детскую площадку в Киеве 10 октября – это якобы следствие неисправности украинских систем ПВО, ведь у россиян "супер-пупер высокоточные" ракеты.

После этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтону и его союзникам не стоит поставлять Украине дополнительное вооружение, ведь это может привести к эскалации. А вот заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил, что Москва может принять "контрмеры" против Соединенных Штатов и их европейских союзников из-за их "растущего участия" в конфликте в Украине. И снова настоял – не стоит передавать Украине дополнительное вооружение.

То есть, все эти ракетные атаки – это еще и попытка запугать Запад и отвадить наших партнеров от военной помощи. Однако понятно, что вряд ли Запад боится угроз России, а потому точку в сущности ракетного террора поставил маслобойщик МИД России Сергей Лавров, заявивший, что Кремль надеется на то, что Зеленский передумает и все же пойдет на переговоры с Путиным под натиском ракетного террора.

Впрочем, расчеты Кремля напрасны – даже на Западе лишь единичные маргиналы призывают к переговорам, а значит и ракетный террор терпит фиаско.

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