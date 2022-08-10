Об этом в эфире 24 канала рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, в кремле понимают, что война такая, которая была задумана, запланирована и торжественно объявлена, – провалилась.

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Геннадий Гудков акцентировал, что эти люди сейчас болезненно и со стрессом ищут для себя выход из этой войны. Однако пока не находят.

Они очень надеются и до конца верят в чудо, что вдруг Украина сядет с ними за стол переговоров, если они заменяют какую-нибудь АЭС и будут угрожать уничтожением. У них больше никакой надежды ни на что не осталось,

– рассказал Геннадий Гудков.

Российский оппозиционный политик сообщил, что видят в кремле:

Мероприятие перестало с ними разговаривать.

Китай не оказался той стороной, которая придаст импортозаменяющие свойства всей экономике и промышленности.

Эмбарго будет.

Доходы падают.

Финансовое положение ухудшается.

Ужасное положение промышленности в бизнесе.

"Все нарастает как снежный слой. Там это понимают, поэтому у них задача как можно скорее закончить войну. Однако так, чтобы ее можно было продать за победу", – сообщил Геннадий Гудков.

Смотрите видео с Геннадием Гудковым на ютубе 24 канала:

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