Об этом 24 каналу рассказал международный обозреватель и российский оппозиционер Илья Пономарев. По его мнению, сейчас они наиболее влиятельные и состоятельные менеджеры России.
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Какими сферами управляют кириенко и мишустин
Илья Пономарев сообщил, что кириенко сейчас руководит всей политической сферой. Он решает, кто будет в госдуме или составе региональных властей.
Вся вертикаль власти России сосредоточена на кириенке. А мишустин – это управление экономикой,
– заметил международный обозреватель.
Он также добавил, что кириенко не оказывает влияния на силовую сферу. Его работа – это политическое управление. "Военные захватывают, а он потом приходит, чтобы обустраивать эти территории", – объяснил российский оппозиционер.
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Бессмысленные заявления россиян по Украине
- Накануне Владимир Зеленский призвал страны Запада не впускать на свою территорию россиян , потому что они ответственны за действия своей власти. Рупор Владимира Путина Дмитрий Песков сразу отреагировал на предложение украинского президента. Он заявил, что "иррационализм мышления Владимира Зеленского зашкаливает". А также пригрозил всеми возможными последствиями за такие инициативы .
- российская разведка пробила очередное дно, обнародовав новое заявление. В Москве утверждают, что поляки "хотят контролировать" экономику Украины. Варшава вроде бы ждет, пока украинские предприятия "обанкротятся", чтобы скупить их активы и землю.
- российский командир сделал заявление по поводу Запорожской АЭС. Он отметил, что россияне заменяли крупнейшую в Европе атомную электростанцию. По его словам, на территории ЗАЭС будет либо российская земля, либо выжженная пустыня .
- В кремле была издана новая методичка для СМИ. В ней вторжение страны-агрессорки в наше государство сравнивается с событиями Первой мировой войны. Главный тезис новой инструкции для пропагандистов очень прост – в XX веке и сейчас россия вроде бы "втянута в военное противостояние " странами Запада.
- российским властям повсюду видится "украинский след" . Так глава МИД россии Сергей Лавров так упорно критиковал политику США по ситуации с Тайванем, что нашел там сходство с украинской ситуацией.