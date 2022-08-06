Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он отметил, что в список "элит" россии входят 86 человек. Об этом говорится, поскольку за полгода 2022 было много сообщений о том, что диктатор болен. Однако, как сказал глава ЦРУ, путин "слишком здоров".

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Данилов акцентировал, что даже в случае резкой смены основного представителя власти, никуда не денется "коллективный путин". Это обусловлено тем, что за 22 лет диктатуры в кремле не осталось тех, кого можно считать "либеральными".

В Аппарате СНБО есть проект под условным названием "мавзолей путина" – это 86 человек, влияющих на политику кремля и россии. Кто бы сегодня там ни пришел к власти, вероятность того, что это будет не "коллективный путин" – крайне мала,

– сказал Данилов.

Что касается всей российской оппозиции россии, то она, по мнению секретаря, просто уничтожена. В то же время многие эксперты опасаются, что путин может осмелиться использовать атомное оружие, если будет знать, что покидает трон правителя.

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