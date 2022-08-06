Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він зауважив, що до цього списку "еліт" росії входять загалом 86 осіб. Про це мовиться, оскільки за пів року 2022 було багато повідомлень про те, що диктатор хворий. Однак, як сказав глава ЦРУ, путін "занадто здоровий".

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Данілов акцентував, що навіть у випадку різкої зміни основного представника влади, нікуди не дінеться "колективний путін". Це зумовлено тим, що за 22 років диктатури, в кремлі не залишилося тих, кого можна вважати "ліберальними".

В Апараті РНБО є проєкт під умовною назвою "мавзолей путіна" – це 86 осіб, які впливають на політику кремля та росії. Хто б сьогодні там не прийшов до влади, імовірність того, що це буде не колективний путін – вкрай мала,

– сказав Данілов.

Щодо всієї російської опозиції росії, то вона, на думку секретаря, просто знищена. Водночас, багато експертів остерігаються, що путін може наважитися використати атомну зброю, якщо знатиме, що покидає трон правителя.

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