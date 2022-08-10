Про це 24 каналу розповів міжнародний оглядач та російський опозиціонер Ілля Пономарьов. На його думку, наразі вони є найбільш впливовими та спроможними менеджерами росії.

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Якими сферами керують кірієнко та мішустін

Ілля Пономарьов повідомив, що кірієнко наразі керує усією політичною сферою. Він вирішує, хто буде у держдумі або складі регіональної влади тощо.

Уся вертикаль влади росії зосереджена на кірієнку. А мішустін – це керування економікою,

– зауважив міжнародний оглядач.

Він також додав, що кірієнко не має впливу на силову сферу. Його робота це політичне керування. "Військові захоплюють, а він потім приходить, щоб облаштовувати ці території", – пояснив російський опозиціонер.

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