Про це в ефірі 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, в кремлі розуміють, що війна така, яка була задумана, запланована й урочисто оголошена, – провалилася.

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Геннадій Гудков акцентував, що ці люди зараз болісно й зі стресом шукають для себе вихід із цієї війни. Проте поки не знаходять.

Вони дуже сподіваються й до кінця вірять в диво, що раптом Україна сяде з ними за стіл перемовин, якщо вони замінують якусь АЕС й будуть погрожувати знищенням. У них більше ніякої надії ні на що не залишилося,

– розповів Геннадій Гудков.

Російський опозиційний політик повідомив, що бачать у кремлі:

Захід перестав з ними розмовляти.

Китай не виявився тією стороною, яка надасть імпортозамінні властивості для всієї економіки та промисловості.

Ембарго буде.

Доходи падають.

Фінансове становище погіршується.

Жахливе становище промисловості в бізнесі.

"Все наростає, як сніговий шар. Там це розуміють, тому в них задача як можна швидше закінчити війну. Проте так, щоб її можна було продати за перемогу", – повідомив Геннадій Гудков.

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