Неприемлемы для нас: Кремль возмущен требованием Байдена освободить Навального
В Кремле отреагировали на призыв президента США Джо Байдена освободить российского оппозиционера Алексея Навального. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о будто бы "агрессивной и неконструктивной риторике".
Источник:ТАСС
По словам Пескова, Москва якобы не будет обращать внимание на "какие-то менторские заявления".
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Это очень агрессивная и неконструктивная риторика, к нашему сожалению. Нотки какой-то ультимативности вообще неприемлемы для нас,
– заявил пресс-секретарь президента России.
Что сказал Байден
- Россия должна немедленно освободить оппозиционера Навального.
- Подавление прав и свобод граждан беспокоит США и международное сообщество.
- Навального наказали за разоблачение коррупции. Однако он, как и все россияне, имеет права, закрепленные в конституции.
Заключение Навального: что известно
- 2 февраля оппозиционера Алексея Навального приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Суд учел время, которое Навальный провел в СИЗО, потому политик должен пробыть за решеткой 2 года и 8 месяцев.
- В тот же день люди вышли на массовые протесты. Силовики начали массовые задержания. Эпицентром столкновения протестующих и омоновцев стали Москва и Петербург.
- В США уже анонсировали санкции против России.
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