У Кремлі відреагували на заклик президента США Джо Байдена звільнити російського опозиціонера Олексія Навального. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив про нібито "агресивну та неконструктивну риторику".

За словами Пєскова, Москва начебто не звертатиме увагу на "якісь менторські заяви".

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Це дуже агресивна і неконструктивна риторика, на наш жаль. Нотки якоїсь ультимативності взагалі неприйнятні для нас,

– заявив прессекретар президента Росії.

Що сказав Байден

Росія має негайно звільнити опозиціонера Навального.

Придушення прав та свобод громадян непокоїть США та міжнародну спільноту.

Навального покарали за викриття корупції. Однак він, як і всі росіяни, мають права, закріплені у конституції.

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