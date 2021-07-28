Ложные знания, – Кремль возмутился из-за заявления Байдена о "голой-босой" России

Джозеф Байден заявил, что кроме ядерного оружия и нефтяных скважин у России больше нет ничего. В Кремле, конечно же, очень возмутились такому тезису. Президенту США уже ответили.

Отреагировал на слова Байдена пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что в США якобы неправильно думают.

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Песков считает, что Байден озвучивает те посылы, которые готовит аппарат и помощники. Однако они, по мнению Кремля, плохо понимают современную Россию.

Это ложные знания. Так, Россия – крупнейшая ядерная держава. Да, это страна, где большой нефтегазовый сектор, но утверждать, что больше ничего в стране нет – неправильно,

– возмутился прессекретар Путина.

Он отметил, что Байден говорил это перед сотрудниками Нацразведки. Якобы для этой аудитории специально готовили громкие заявления.

Что говорил Байден

Джо Байден выступил 27 июля во штаб-квартире офиса директора Нацразведки США.

Он подытожил встречу с Владимиром Путиным и высказался о президенте России.

Байден сказал, что Путин возглавляет экономику, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины. Однако больше там ничего нет.