Кремль заявляет о стабилизации ситуации с коронавирусом: что происходит в России

В Роспотребнадзоре уверяют, что ситуация с коронавирусом на всей территории России стабилизировалась. Хотя РФ сейчас находится на втором месте в мире по числу инфицированных (281 752 зараженных, в частности 9 709 новых случаев, и в целом 2 631 смертей).

Подробнее о стабилизации ситуации с COVID-19

По словам руководительницы органа Анны Поповой, сегодня можно наблюдать остановку роста количества больных. То есть фактически ежедневно прироста нет. Такое заявление Попова сделала в эфире одного из пропагандистских телеканалов, пишет ТАСС.

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"Стабилизацию можно заметить по всей стране. Это происходит благодаря бережному отношению россиян к своему здоровью", – отметила руководительница Роспотребнадзора.

Она добавила, что правил профилактики распространения коронавируса нужно будет придерживаться и летом, особенно во время жарких дней. Это же касается и пребывания в самолетах – речь идет об одноразовости предметов питания, режим питания – последовательный, но не одномоментный. Только так можно снизить риски заражения.

Новые условия из-за пандемии уже есть, они уже здесь, и жить в них придется довольно долго. Один из элементов только – как нам летать в новых условиях, а таких элементов в нашей жизни – много. Мы как раз над этим работаем,

– отметила Попова.

Что говорят об усилении ограничительных мер

В то же время глава Роспотребнадзора утверждает, что ограничительные меры власть усиливать не будет, когда граждане привыкнут жить по новым правилам.

"Большая часть населения не переболела, а не заразился только потому, что люди умеют соблюдать эти правила. И если мы научимся следовать этому постоянно, научимся не делать каких-то исключений – я сегодня – в маске, перчатках, а завтра ничего – нет, не "ничего". Вот когда мы к этому привыкнем, тогда можно быть уверенным, что нам не придется усиливать меры", – подчеркнула Попова.

Также она напомнила, что люди должны придерживаться масочного режима во всех общественных местах, а также в транспорте и на рабочем месте. Исключение – только, когда человек находится в каком-то помещении сам.

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В Московской области возобновляет работу ряд предприятий

На фоне слов Поповой власть Подмосковья решила снять ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Об этом в одной из соцсетей заявил губернатор региона Андрей Воробьев, пишет "Медуза".

По его словам, с 18 мая возобновят работу:

промышленные предприятия,

жилищное и коммерческое строительство,

объекты жилищно-коммунального хозяйства.

"Конечно, везде должны неукоснительно выполнять санитарные правила", – акцентировал он.

Что касается остальных отраслей экономики, здесь ограничения будут продолжаться.

Вместе с врачами, экспертами и Роспотребнадзором мы следим за тремя ключевыми цифрами. Это единые для всей страны правила. Коэффициент распространения инфекции должен быть меньше 1 (у нас сейчас – 0,9). Свободных коек в больницах – половина (у нас свободны 65%). Тестирований должно быть не менее чем 0 на 100 тысяч населения (у нас выполняется 120 тестов),

– добавил Воробьев.

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Тем временем

В Ленинградской области из-за нарушения санитарных норм снова остановили работу двух крупных торговых центров. Соответствующее постановление появилось на сайте регионального правительства.

По словам губернатора области Александра Дрозденко, работу этих ТЦ прекращено минимум на две недели или до стабилизации ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге.

Ранее им разрешили снова начать работать с 12 мая, но только при условии масочного режима со стороны покупателей. Но с 17 числа эти требования ужесточили: теперь в "неблагополучных" по COVID-19 районах смогут работать только те ТЦ, площадь которых не превышает 25 тысяч квадратных метров.

Местное издание "Фонтанка" передает, что перед закрытием в двух вышеупомянутых торговых центрах зафиксировали нарушения социальной дистанции. Во время эвакуации после звонка о ложном заминировании охранники отправляли людей на подземную парковку или на площадку перед входом. В то же время дистанции в полтора метра люди между собой не соблюдали.

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По решению властей, в Ленинградской области созданы три зоны безопасности в зависимости от количества случаев заражения коронавирусом. У них по-разному регламентировано работу магазинов, кинотеатров, фитнес-центров, театров, библиотек, салонов красоты.