Кремль заявляє про стабілізацію ситуації з коронавірусом: що відбувається в Росії

У Росспоживнагляді запевняють, що ситуація з коронавірусом на всій території Росії стабілізувалася. Хоча РФ зараз перебуває на другому місці у світі за числом інфікованих (281 752 заражених, зокрема 9 709 нових випадків, і загалом 2 631 смертей).

Детальніше про стабілізацію ситуації з COVID-19

За словами очільниці органу Анни Попової, сьогодні можна спостерігати зупинку росту кількості хворих. Тобто фактично щодня приросту немає. Таку заяву Попова зробила у ефірі одного з пропагандистських телеканалів, пише ТАСС.

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"Стабілізацію можна помітити по всій країні. Це відбувається завдяки дбайливому ставленню росіян до свого здоров'я", – зазначила очільниця Росспоживнагляду.

Вона додала, що правил профілактики поширення коронавірусу потрібно буде дотримуватися і влітку, зокрема під час спекотних днів. Це ж стосується й перебування в літаках – мовиться про одноразовість предметів харчування, режим харчування – послідовний, але не одномоментний. Лише так можна знизити ризики зараження.

Нові умови через пандемію вже є, вони вже тут, і жити в них доведеться досить довго. Один із елементів лише – як нам літати в нових умовах, а таких елементів в нашому житті – багато. Ми якраз над цим працюємо,

– зауважила Попова.

Що кажуть про посилення обмежувальних заходів

Водночас голова Росспоживнагляду переконує, що обмежувальні заходи влада посилювати не буде, коли громадяни звикнуть жити за новими правилами.

"Велика частина населення не перехворіла, не інфікувалася лише тому, що люди вміють дотримуватися цих правил. І якщо ми навчимося дотримуватися цього постійно, навчимося не робити якихось винятків – я сьогодні – в масці, рукавичках, а завтра нічого – ні, не "нічого". Ось коли ми до цього звикнемо, тоді можна бути впевненим, що нам не доведеться посилювати заходи ", – наголосила Попова.

Також вона нагадала, що люди повинні дотримуватися маскового режиму у всіх громадських місцях, а також в транспорті та на робочому місці. Виняток – лише, коли людина перебуває у якомусь приміщенні сама.

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У Московській області відновлює роботу низка підприємств

На тлі слів Попової влада Підмосков’я вирішила зняти обмеження, запроваджені через поширення коронавірусу. Про це в одній із соцмереж заявив губернатор регіону Андрій Воробйов, пише "Медуза".

За його словами, з 18 травня відновлять роботу:

промислові підприємства,

житлове та комерційне будівництво,

об'єкти житлово-комунального господарства.

"Звичайно, всюди повинні неухильно виконувати санітарні правила", – акцентував він.

Щодо решти галузей економіки, тут обмеження триватимуть.

Разом із лікарями, експертами та Росспоживнаглядом ми стежимо за трьома ключовими цифрами. Це єдині для всієї країни правила. Коефіцієнт поширення інфекції повинен бути меншим за 1 (у нас зараз – 0,9). Вільних ліжок у лікарнях – половина (у нас є вільними 65%). Тестувань має бути не менше 9ніж 0 на 100 тисяч населення (у нас виконується 120 тестів),

– додав Воробйов.

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Тим часом

У Ленінградській області через порушення санітарних норм знову зупинили роботу двох великих торгових центрів. Відповідна постанова з'явилася на сайті регіонального уряду.

За словами губернатора області Олександра Дрозденка, роботу цих ТЦ припинено щонайменше на два тижні або до стабілізації ситуації з коронавірусом у Санкт-Петербурзі.

Раніше їм дозволили знову почати працювати з 12 травня, але лише за умови маскового режиму з боку покупців. Але з 17 числа ці вимоги посилили: тепер в "неблагополучних" щодо COVID-19 районах зможуть працювати тільки ті ТЦ, площа яких не перевищує 25 тисяч квадратних метрів.

Місцеве видання "Фонтанка" передає, що перед закриттям у двох вищезазначених торгових центрах зафіксували порушення соціальної дистанції. Під час евакуації після дзвінка про неправдиве замінування охоронці відправляли людей на підземну парковку або на майданчик перед входом. Водночас дистанції в півтора метри люди між собою не дотримувалися.

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За рішенням влади, в Ленінградській області створено три зони безпеки залежно від кількості випадків зараження коронавірусом. У них по-різному регламентовано роботу магазинів, кінотеатрів, фітнес-центрів, театрів, бібліотек, салонів краси.