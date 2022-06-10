Кремль ждет момента, чтобы присоединить Херсонскую область к России – глава миссии США в ОБСЕ

Россия превращает Херсон в "лабораторию ужасов". Это один из шагов кремлевской стратегии по присоединению временно оккупированных украинских территорий к России, которую страна-агрессорка демонстрировала и раньше.

Об этом заявил глава миссии США в ОБСЕ Майкл Карпентер во время пресс-конференции в Вене. Он подчеркнул, что Кремль ждет момента, чтобы присоединить Херсонскую область к России.

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Кремль действует по проверенной стратегии присоединения территорий

Майкл Карпентер подчеркнул, что Кремль уже запустил свою стратегию присоединения украинских территорий к России. Следующим шагом после оккупации, по его мнению, может стать референдум.

Мы уже видели такую стратегию раньше. Все это, к сожалению, достаточно известные шаги. Мы считаем, что Кремль ждет момента, чтобы присоединить Херсонскую область к России и считаем, что референдум является одним из возможных путей.

– говорит глава миссии США в ОБСЕ.

По его словам, если любое место принадлежит к украинской идентичности, то оно разрушается военными России. И такие разрушения носят систематический характер.

"Мы видим, что есть атаки на храмы, на культурные объекты и музеи, в частности, разрушение музея имени Григория Сковороды на Харьковщине", - подчеркнул Карпентер.

Также он рассказал, что российские военные незаконно задерживают и пытают гражданских людей в Херсонской области.

"Сейчас мы видим отчеты пыток по меньшей мере 600 человек в Херсонской области. Их держат в специальных подвалах, которые служат комнатами пыток. Существует информация о точной локации таких помещений – это здание Херсонской государственной администрации и лицея № 17 в Геническе. Именно туда российские войска чиновников, журналистов, общественных активистов и тех людей, которых россияне считают участниками митингов против Российской оккупации", – рассказал глава миссии США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

США подчеркнули, что будут поддерживать суверенитет Украины

во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене также выступал председатель Херсонского облсовета Александр Самойленко.

Обращаясь к Самойленко, Карпентер подчеркнул, что США уверены в победе Украины и освобождении Херсона. Он также выразил убеждение, что все захватчики будут привлечены к ответственности.

Кроме того, глава миссии США в ОБСЕ отметил, что Соединенные Штаты продолжают оказывать Украине как оружие, так и гуманитарную помощь. В этом контексте Карпентер упомянул и о ленд-лизе, подписанном Байденом.

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