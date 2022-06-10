Про це заявив голова місії США в ОБСЄ Майкл Карпентер під час пресконференції у Відні. Він наголосив, що Кремль чекає моменту, щоб приєднати Херсонську область до Росії.

Читайте також Представник Путіна приїжджав у Херсон: наказав гауляйтерам підготувати "референдум" до осені

Кремль діє за перевіреною стратегією приєднання територій

Майкл Карпентер підкреслив, що Кремль уже запустив свою стратегію приєднання українських територій до Росії. Наступним кроком після окупації, на його думку, може стати референдум.

Ми вже бачили таку стратегію раніше. Все це, на жаль, доволі відомі кроки. Ми вважаємо, що Кремль чекає моменту, щоб приєднати Херсонську область до Росії і вважаємо, що референдум є одним із можливих шляхів,

– каже голова місії США в ОБСЄ.

За його словами, якщо будь-яке місце має приналежність до української ідентичності, то воно руйнується військовими Росії. І такі руйнування мають систематичний характер.

"Ми бачимо, що є атаки на храми, на культурні об'єкти та музеї, зокрема руйнування музею імені Григорія Сковороди на Харківщині", – наголосив Карпентер.

Також він розповів, що російські військові незаконно затримують та катують цивільних людей на Херсонщині.

"Наразі ми бачимо звіти катування щонайменше 600 людей в Херсонській області. Їх тримають у спеціальних підвалах, які слугують кімнатами тортур. Існує інформація про точну локацію таких приміщень – це будівля Херсонської державної адміністрації та ліцею № 17 у Генічеську. Саме туди російські військові вивозять місцевих чиновників, журналістів, громадських активістів і тих людей, яких росіяни вважають учасниками мітингів проти Російської окупації", – розповів голова місії США в ОБСЄ Майкл Карпентер.

Нагадаємо: під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні також виступав голова Херсонської облради Олександр Самойленко.

США підкреслили, що підтримуватимуть суверенітет України

Звертаючися до Самойленка, Карпентер наголосив, що США впевнені у перемозі України та визволенні Херсона. Він також висловив переконання, що усі загарбники будуть притягнуті до відповідальності.

Крім того, голова місії США в ОБСЄ зазначив, що Сполучені Штати продовжують надавати Україні як зброю, так і гуманітарну допомогу. В цьому контексті Карпентер згадав й про ленд-ліз, підписаний Байденом.

Зверніть увагу: окупаційна влада Херсона хоче провести "референдум": деталі у відео