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      Кремль еще не предоставил окончательные списки людей для обмена, – Резников

      - Читати новину українською
      Алексей Резников / UA Rating

      Россия еще не предоставила окончательные списки людей, которые будут участвовать в обмене пленными. Украинская сторона настаивает на обмене к Пасхе.

      Сейчас Ураина ожидает окончательное подтверждение от российской стороны – по количеству людей и конкретным фамилиям. Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Алексей Резников в эфире одного из телеканалов.

      К теме Обмен пленными до Пасхи: в чем преимущество Украины

      Мы договорились, прозвучала дата – не позднее 17 апреля. Уже сегодня понятно, "всех на всех" не будет. Будет определенное количество людей, и я бы не хотел даже сейчас называть ни фамилии, ни цифры, потому что они меняются ежесекундно, ежеминутно, ежедневно,
      – сказал Резников.

      Ранее Алексей Резников сообщил, что крымчан в списках для обмена пленными не будет. А те, кто вернутся на украинскую территорию, будут вынуждены провести две недели в обсервации.

      Что известно о новом обмене пленными

      • О новомом обмене пленными договорились во время нормандской встречи в декабре 2019 года. Тогда Украина и Россия решили, что к следующей встрече обменяют пленных по формату всех на всех.
      • В конце 2019 года состоялся один большой обмен пленными с боевиками, в рамках которого домой вернулись 76 украинцев.
      • Пророссийские боевики на Донбассе 2 апреля предложили украинским властям списки удерживаемых ими людей, которых они готовы отпустить в рамках обмена. Оба списка – отдельно от луганских и донецких боевиков – вместе включают только 19 человек.
      • 8 апреля Трехсторонняя контрактная группа провела видеоконференцию, во время которой стороны достигли принципиальных договоренностей по спискам для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также дать – не позднее Пасхи, то есть 19 апреля.
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Оккупированные территории Алексей Резников Украина – Россия Новости России Обмен пленными Новости политики
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