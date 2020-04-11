Кремль еще не предоставил окончательные списки людей для обмена, – Резников

Россия еще не предоставила окончательные списки людей, которые будут участвовать в обмене пленными. Украинская сторона настаивает на обмене к Пасхе.

Сейчас Ураина ожидает окончательное подтверждение от российской стороны – по количеству людей и конкретным фамилиям. Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Алексей Резников в эфире одного из телеканалов.

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Мы договорились, прозвучала дата – не позднее 17 апреля. Уже сегодня понятно, "всех на всех" не будет. Будет определенное количество людей, и я бы не хотел даже сейчас называть ни фамилии, ни цифры, потому что они меняются ежесекундно, ежеминутно, ежедневно,

– сказал Резников.

Ранее Алексей Резников сообщил, что крымчан в списках для обмена пленными не будет. А те, кто вернутся на украинскую территорию, будут вынуждены провести две недели в обсервации.

Что известно о новом обмене пленными