Кремль еще не предоставил окончательные списки людей для обмена, – Резников
Россия еще не предоставила окончательные списки людей, которые будут участвовать в обмене пленными. Украинская сторона настаивает на обмене к Пасхе.
Сейчас Ураина ожидает окончательное подтверждение от российской стороны – по количеству людей и конкретным фамилиям. Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Алексей Резников в эфире одного из телеканалов.
К теме Обмен пленными до Пасхи: в чем преимущество Украины
Мы договорились, прозвучала дата – не позднее 17 апреля. Уже сегодня понятно, "всех на всех" не будет. Будет определенное количество людей, и я бы не хотел даже сейчас называть ни фамилии, ни цифры, потому что они меняются ежесекундно, ежеминутно, ежедневно,
– сказал Резников.
Ранее Алексей Резников сообщил, что крымчан в списках для обмена пленными не будет. А те, кто вернутся на украинскую территорию, будут вынуждены провести две недели в обсервации.
Что известно о новом обмене пленными
- О новомом обмене пленными договорились во время нормандской встречи в декабре 2019 года. Тогда Украина и Россия решили, что к следующей встрече обменяют пленных по формату всех на всех.
- В конце 2019 года состоялся один большой обмен пленными с боевиками, в рамках которого домой вернулись 76 украинцев.
- Пророссийские боевики на Донбассе 2 апреля предложили украинским властям списки удерживаемых ими людей, которых они готовы отпустить в рамках обмена. Оба списка – отдельно от луганских и донецких боевиков – вместе включают только 19 человек.
- 8 апреля Трехсторонняя контрактная группа провела видеоконференцию, во время которой стороны достигли принципиальных договоренностей по спискам для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также дать – не позднее Пасхи, то есть 19 апреля.
Читайте также
-
Чем занимаются украинцы во время карантина: интересные данныесегодня , 07:20
-
На Донбассе российские наемники устроили обстрел: ранены украинские защитникисегодня , 10:40
-
Коронавирус в Вооруженных силах: что известносегодня , 12:27
-
Как оплатить коммунальные услуги, не выходя из домасегодня , 08:01
-
Главные новости 10 апреля: подозрение Черновол и усиление карантина в 5 областяхсегодня , 09:00
-
Разгон Майдана в 2013 году: ГРБ завершило расследование в отношении двух эск-правоохранителейсегодня , 11:25