Кремль ще не надав остаточні списки людей для обміну, – Резніков
Росія ще не надала остаточні списки людей, які братимуть участь у обміні полоненими. Українська сторона наполягає на обміні до Великодня.
Наразі Ураїна очікує на остаточне підтвердження від російської сторони – щодо кількості людей та конкретних прізвищ. Про це повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Олексій Резніков в ефірі одного з телеканалів.
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Ми домовилися, прозвучала дата – не пізніше 17 квітня. Вже сьогодні зрозуміло, "всіх на всіх" не буде. Буде певна кількість людей, і я б не хотів навіть зараз називати ні прізвища, ні цифри, тому що вони змінюються щомиті, щохвилини, щодня,
– сказав Резніков.
Раніше Олексій Резніков повідомив, що кримчан у списках для обміну полоненими не буде. А ті, хто повернуться на українську територію, будуть змушені провести два тижні в обсервації.
Що відомо про новий обмін полоненими
- Про новий обмін полоненими домовилися під час нормандської зустрічі у грудні 2019 року. Тоді Україна і Росія вирішили, що до наступної зустрічі обміняють полонених за форматом усіх на всіх.
- Наприкінці 2019 року відбувся один великий обмін полоненими з бойовиками, у межах якого додому повернулися 76 українців.
- Проросійські бойовики на Донбасі 2 квітня запропонували українській владі списки утримуваних ними людей, яких вони готові відпустити у межах обміну. Обидва списки – окремо від луганських і донецьких бойовиків – разом включають лише 19 людей.
- 8 квітня Тристороння контрактна група провела відеоконференцію, під час якої сторони досягнули принципових домовленостей щодо списків для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дати – не пізніше Великодня, тобто 19 квітня.
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