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      Кремль ще не надав остаточні списки людей для обміну, – Резніков

      -
      Олексій Резніков / UA Rating

      Росія ще не надала остаточні списки людей, які братимуть участь у обміні полоненими. Українська сторона наполягає на обміні до Великодня.

      Наразі Ураїна очікує на остаточне підтвердження від російської сторони – щодо кількості людей та конкретних прізвищ. Про це повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Олексій Резніков в ефірі одного з телеканалів.

      До теми Обмін полоненими до Пасхи: в чому перевага України

      Ми домовилися, прозвучала дата – не пізніше 17 квітня. Вже сьогодні зрозуміло, "всіх на всіх" не буде. Буде певна кількість людей, і я б не хотів навіть зараз називати ні прізвища, ні цифри, тому що вони змінюються щомиті, щохвилини, щодня,
      – сказав Резніков.

      Раніше Олексій Резніков повідомив, що кримчан у списках для обміну полоненими не буде. А ті, хто повернуться на українську територію, будуть змушені провести два тижні в обсервації.

      Що відомо про новий обмін полоненими

      • Про новий обмін полоненими домовилися під час нормандської зустрічі у грудні 2019 року. Тоді Україна і Росія вирішили, що до наступної зустрічі обміняють полонених за форматом усіх на всіх.
      • Наприкінці 2019 року відбувся один великий обмін полоненими з бойовиками, у межах якого додому повернулися 76 українців.
      • Проросійські бойовики на Донбасі 2 квітня запропонували українській владі списки утримуваних ними людей, яких вони готові відпустити у межах обміну. Обидва списки – окремо від луганських і донецьких бойовиків – разом включають лише 19 людей.
      • 8 квітня Тристороння контрактна група провела відеоконференцію, під час якої сторони досягнули принципових домовленостей щодо списків для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дати – не пізніше Великодня, тобто 19 квітня.
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Українці в полоні РФ Окуповані території Олексій Резніков Україна – Росія Новини Росії Обмін полоненими Новини України Новини політики
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