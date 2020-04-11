Кремль ще не надав остаточні списки людей для обміну, – Резніков

Росія ще не надала остаточні списки людей, які братимуть участь у обміні полоненими. Українська сторона наполягає на обміні до Великодня.

Наразі Ураїна очікує на остаточне підтвердження від російської сторони – щодо кількості людей та конкретних прізвищ. Про це повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Олексій Резніков в ефірі одного з телеканалів.

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Ми домовилися, прозвучала дата – не пізніше 17 квітня. Вже сьогодні зрозуміло, "всіх на всіх" не буде. Буде певна кількість людей, і я б не хотів навіть зараз називати ні прізвища, ні цифри, тому що вони змінюються щомиті, щохвилини, щодня,

– сказав Резніков.

Раніше Олексій Резніков повідомив, що кримчан у списках для обміну полоненими не буде. А ті, хто повернуться на українську територію, будуть змушені провести два тижні в обсервації.

Що відомо про новий обмін полоненими