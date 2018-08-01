Кремль продолжает надеяться на Трампа в вопросе миротворцев

Россия серьезно охладела к Нормандскому формату и возможностям различных переговоров, встреч и прочее. Москва больше возлагает надежды на двусторонние контакты с США.

Об этом 24 каналу рассказал аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

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По словам аналитика, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что нет смысла встречаться "нормандській четверке", пока не разведены стороны по линии соприкосновения. С одной стороны, говорит Горбач, логика в этом есть. С другой – а как развести стороны?

"На любой встрече в Нормандском формате (Украина, Германия и Франция занимают одну позицию в отношении миротворцев, а Россия – другую. Идет давление на Москву. Поэтому в Кремле не хотят встречаться, объясняя тем, что сначала надо развести стороны. Но как это сделать? Четыре года назад были подписаны минские договоренности, а бои продолжаются, гибнут люди. Вопрос разведения сторон – это и есть вопрос формата миротворческой миссии. И Россия здесь проигрывает", – подчеркивает Владимир Горбач.

По его словам, уже прошел год после того, как Москва озвучила свою формулу миссии ООН, а теперь Россия включает задний ход.

Кремль больше надежд возлагал на переговоры Трампа и Путина в Хельсинки, двусторонние контакты с США, чем на работу в нормандском формате. Поэтому, пока у Кремля будет теплиться надежда на помощь Трампа в решении вопроса миссии ООН, они будут откладывать ввод миротворцев по украинско-американским вариантом – то есть по всей территории Донбасса с доступом к границе, – убежден Горбач.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против саммита в нормандском формате на высшем уровне до выполнения процедуры разведения сил на Донбассе. По словам Лаврова, во время его недавнего визита в Берлин и Париж, было предложено провести очередную встречу в "нормандском формате" на высшем уровне.

24 июля канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД Германии Хайко Маас встретились в Берлине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым несмотря на то, что на российского военачальника наложены санкции ЕС. А 25 июля Лавров и Герасимов встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По сообщениям СМИ, они также обсудили сирийский вопрос, а также конфликт в Украине.