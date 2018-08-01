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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

Кремль продовжує сподіватися на Трампа в питанні миротворців

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Росія відмовляється зустрічатися в Нормандському форматі
Росія відмовляється зустрічатися в Нормандському форматі / Фото з відкритих джерел

Росія серйозно охолола до Нормандського формату та можливостей різних переговорів, зустрічей тощо. Москва більше покладає надії на двосторонні контакти зі США.

Про це 24 каналу розповів аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.

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За словами аналітика, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров стверджує, що немає сенсу зустрічатися "нормандській четвірці", поки не розведено сторони на лінії зіткнення. З одного боку, говорить Горбач, логіка в цьому є. З іншого – а як розвести сторони?

"На будь-якій зустрічі в Нормандському форматі Україна, Німеччина та Франція займають одну позицію щодо миротворців, а Росія – іншу. Йде тиск на Москву. Тому в Кремлі не хочуть зустрічатися, пояснюючи тим, що спочатку треба розвести сторони. Але як це зробити? Чотири роки тому були підписані мінські домовленості, а бої продовжуються, гинуть люди. Питання розведення сторін – це і є питанням формату миротворчої місії. І Росія тут програє", – наголошує Володимир Горбач.

За його словами, вже пройшов рік після того, як Москва озвучила свою формулу місії ООН, а тепер Росія включає задній хід.

Кремль більше надій покладав на переговори Трампа та Путіна в Гельсінкі, двосторонні контакти зі США, ніж на роботу в нормандському форматі. Тому, поки в Кремля буде жевріти надія на допомогу Трампа у вирішенні питання місії ООН, вони відкладатимуть введення миротворців за українсько-американським варіантом – тобто по всій території Донбасу з доступом до кордону, – переконаний Горбач.

Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва виступає проти саміту в нормандському форматі на вищому рівні до виконання процедури розведення сил на Донбасі. За словами Лаврова, під час його недавнього візиту до Берліна та Парижа, було запропоновано провести чергову зустріч в "нормандському форматі" на вищому рівні.

24 липня канцлер ФРН Ангела Меркель і глава МЗС Німеччини Хайко Маас зустрілися у Берліні з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та начальником Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим попри те, що на російського воєначальника накладені санкції ЄС. А 25 липня Лавров і Герасимов зустрілися з президентом Франції Еммануелем Макроном. За повідомленнями ЗМІ, вони також обговорили сирійське питання, а також конфлікт в Україні.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Україна – Росія Сергій Лавров Нормандський формат Миротворчий контингент
Джерело: 24 канал
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