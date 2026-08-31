Эксперт Совета по внешней политике "Украинская призма" Александр Краев рассказал 24 Каналу об эффективных рычагах давления на Кремль. По его мнению, подрыв нефтегазовых доходов вынуждает российский режим выкачивать деньги из федерального бюджета для поддержания лояльности олигархов.

Как удары по ресурсам влияют на систему лояльности в России

По словам эксперта, украинские долгосрочные санкции уже демонстрируют свою эффективность, нанося удар по основному источнику доходов российского олигархата, который и сформировался во времена Путина – нефтегазовой и добывающей отраслям. В подобных режимах лояльность покупается либо предоставленной свободой обогащаться, эксплуатировать население и ресурсы, либо перераспределением налоговых поступлений в пользу элит. Последний вариант, по мнению эксперта, сегодня будет применять Путин.

Поэтому сейчас Россия не крадет из доходов, а крадет из расходов. То есть приходится подпитывать режим абсолютной лояльности к Путину за счет целевых средств, которые обычно не должны идти на подобные расходы,

– пояснил Краев.

Когда элиты могут обернуться против Путина

Ситуация может кардинально измениться тогда, когда ресурсов в бюджете России не хватит даже для подкупа богачей. Этот момент Силы обороны и союзники Украины (вводя санкции) пытаются приблизить как можно скорее.

С другой стороны, как отметил эксперт, как только станет очевидно, что военным путем Кремль ничего не достигнет, перед российским руководством встанет вопрос поиска виновного.

Если этот момент наступит достаточно быстро, если все эти люди не успеют обезопасить себя, свои семьи и капитал, то, соответственно, они будут заинтересованы в том, чтобы найти крайнего. И таким в свое время может оказаться как раз сам Путин,

– подчеркнул Краев.

Это, как предположил эксперт, может произойти тогда, когда у российского диктатора не хватит денег, чтобы и дальше подкупать олигархов, которых он сам за эти годы и вырастил.

Полное интервью с Александром Краевым: смотрите видео