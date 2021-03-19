В Кремле говорят, что Путин и дальше готов вести диалог с Джо Байденом, несмотря на "очень плохие высказывания". К разговору там готовы в любое удобное для президента США время.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков призвал считать разговор двух президентов не дебатами, а продолжением диалога. Организовать его можно было бы с помощью видеоконференции.

Кстати Кремль готовит разговор Путина с Байденом, а Вашингтон – нет

Россия готова в любое время

Путин ставил две запланированные даты для разговора: 19 или 22 марта. Поскольку в пятницу перед выходными разговор так и не состоялся, Кремль собирается делать все для установления контакта на 22 марта. Есть и другой вариант – когда-либо, когда удобно Америке.

... поскольку Путин сказал, что или пятницу, или понедельник, так как на выходных будет неудобно самому Путину, еще остается вариант в любое удобное время для президента США,

– сказал Песков.

Дипломатическими каналами пытаются установить контакт. Поскольку предыдущий разговор инициировал Байден, теперь должна "подсуетиться" Россия.

Песков подчеркнул Путин выступил с инициативой "в ответ на очень плохое высказывание президента Байдена". Поэтому Путин хочет поговорить вдвоем.

Путин приглашает Байдена поговорить: смотрите видео

Предложение Путина поговорить