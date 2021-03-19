Не дебаты, а диалог: в Кремле дальше говорят, что хотят достучаться до Байдена
В Кремле говорят, что Путин и дальше готов вести диалог с Джо Байденом, несмотря на "очень плохие высказывания". К разговору там готовы в любое удобное для президента США время.
Источник:"Коммерсант"
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков призвал считать разговор двух президентов не дебатами, а продолжением диалога. Организовать его можно было бы с помощью видеоконференции.
Кстати Кремль готовит разговор Путина с Байденом, а Вашингтон – нет
Россия готова в любое время
Путин ставил две запланированные даты для разговора: 19 или 22 марта. Поскольку в пятницу перед выходными разговор так и не состоялся, Кремль собирается делать все для установления контакта на 22 марта. Есть и другой вариант – когда-либо, когда удобно Америке.
... поскольку Путин сказал, что или пятницу, или понедельник, так как на выходных будет неудобно самому Путину, еще остается вариант в любое удобное время для президента США,
– сказал Песков.
Дипломатическими каналами пытаются установить контакт. Поскольку предыдущий разговор инициировал Байден, теперь должна "подсуетиться" Россия.
Песков подчеркнул Путин выступил с инициативой "в ответ на очень плохое высказывание президента Байдена". Поэтому Путин хочет поговорить вдвоем.
Путин приглашает Байдена поговорить: смотрите видео
Предложение Путина поговорить
- Владимир Путин предложил главе Джо Байдену пообщаться в прямом эфире.
- Путин уточнил, что не хочет откладывать дело и готов как можно быстрее это сделать.
- На выходных он едет в тайгу, поэтому попросил это учесть.
- Лидер страны-агрессора предложил на выбор 2 даты для общения с Байденом: 19 или 22 марта.
- Предшествовало этому то, что Байден публично назвал Путина убийцей.
- Путин отреагировал на ситуацию словами: "кто как обзывается, тот так и называется".
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