Не дебати, а діалог: у Кремлі далі кажуть, що хочуть достукатися до Байдена
У Кремлі кажуть, що Путін і надалі готовий вести діалог із Джо Байденом, незважаючи на "дуже погані висловлювання". До розмови там готові в будь-який зручний для президента США час.
Джерело:"Коммерсант"
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков закликав вважати розмову двох президентів не дебатами, а продовженням діалогу. Організувати його можна було б за допомогою відеоконференції.
До речі Кремль готує розмову Путіна з Байденом, а Вашингтон – ні
Росія готова у будь-який час
Путін ставив дві заплановані дати для розмови: 19 чи 22 березня. Оскільки у п'ятницю перед вихідними розмова так і не відбулася, Кремлю збирається робити усе для встановлення контакту на 22 березня. Є й інший варіант – будь-коли, коли зручно Америці.
...оскільки Путін сказав, що або п'ятниця, або понеділок, оскільки на вихідних буде незручно самому Путіну, ще залишається варіант в будь-який зручний час для президента США,
– сказав Пєсков.
Дипломатичні канали пробують встановити контакт. Оскільки попередню розмову ініціював Байден, тепер має "підсуєтитися" Росія.
Пєсков підкреслив: Путін виступив з ініціативою "у відповідь на дуже погане висловлювання президента Байдена". Відтак Путін хоче поговорити вдвох.
Путін запрошує Байдена поговорити: дивіться відео
Пропозиція Путіна поговорити
- Володимир Путін запропонував главі Джо Байдену поспілкуватися у прямому ефірі.
- Путін уточнив, що не хоче відкладати справу і готовий якнайшвидше це зробити.
- На вихідних він з'їздить в тайгу, тож попросив це врахувати.
- Лідер країни-агресорки запропонував на вибір 2 дати для спілкування з Байденом: 19 або 22 березня.
- Передувало цьому те, що Байден публічно назвав Путіна вбивцею.
- Путін відреагував на ситуацію словами: "хто як обзивається, той так і називається".
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